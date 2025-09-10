Мошенники используют зеркальные права: чем это грозит водителям

В России стали всё чаще фиксировать случаи нового вида мошенничества с водительскими удостоверениями.

Как рассказали представители Госавтоинспекции, речь идёт об использовании, так называемых, «зеркальных прав». Они представляют собой точные копии настоящих водительских удостоверений. Изначально под этим термином понимались подделки документов, изъятых по суду — чаще всего за управление автомобилем в состоянии опьянения или движение по встречной полосе.

После лишения прав нарушители продолжали пользоваться дубликатами, изготовленными в подпольной типографии. Раньше такие подделки легко выявлялись: при остановке сотрудник ГАИ проверял документ по базе, видел, что права изъяты, и сразу принимал меры. Однако сегодня схема стала сложнее: в подделках применяются данные действующих удостоверений, но с заменённой фотографией.

В результате создаётся практически идентичный оригиналу документ, который находится в руках другого человека. Такая подделка проходит поверхностную проверку, особенно если инспектор ограничивается визуальным осмотром и не сверяет лицо с фотографией в базе данных либо не имеет технических средств для тщательной идентификации.

Особую опасность для добросовестных водителей представляет тот факт, что для таких фальшивок используются украденные персональные данные. В Сети есть предложения о продаже полных копий водительских удостоверений с указанием даты выдачи, номера, категории и адреса регистрации. Иногда эти данные добываются из страховых, банковских баз или баз операторов связи. Мошеннику не требуется придумывать информацию — он просто берёт готовую базу и заменяет фото.

Если такой человек попадает в ДТП, сбивает пешехода или скрывается с места происшествия, в документах фигурирует имя настоящего владельца. В результате именно он получает повестки в суд, становится подозреваемым и вынужден доказывать своё алиби, что далеко не всегда легко сделать. Камеры видеонаблюдения могут отсутствовать, так что пока ситуация не прояснится, а справедливость не восторжествует — человека могут лишить прав, наложить штрафы, иногда даже запретить регистрацию автомобилей.

Случаи использования «зеркальных прав» уже зафиксированы в нескольких регионах. Обман чаще всего выявляется при составлении административных протоколов. Во время обычной проверки документов на постах всё, как правило, проходит без проблем, особенно если водитель спокоен, не имеет взысканий, а машина зарегистрирована в другом регионе.

Однако при оформлении серьёзных нарушений — например, при лишении прав — суд начинает проверять данные тщательнее. Выявляются несовпадения в адресе регистрации и в росписи. Иногда поддельный документ просто исчезает вместе с нарушителем, а претензии приходят по адресу настоящего владельца.

В ГАИ признали рост числа таких случаев, что требует как усовершенствования системы документооборота, так и повышения внимания к защите личных данных. Пока водитель самостоятельно не узнает о «зеркальном» дубликате, он чувствует себя защищённым.

Пострадавшие от такого мошенничества оказываются в очень сложном положении. Даже при отсутствии вины последствия остаются: аннулирование прав, временное лишение возможности водить транспорт, расходы на адвокатов и потеря времени. Иногда приходится менять удостоверение, чтобы предотвратить повторное использование номера в подделках. Хотя такие процедуры официально предусмотрены, на практике добиться результата удаётся с большим трудом и упорством.