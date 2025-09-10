Как избежать столкновения с животным

В Поволжье участились случаи, когда лоси неожиданно появляются на проезжей части. Причина в том, что у этих парнокопытных сейчас брачный период. Между тем неожиданный выход на трассу столь крупного животного может привести к аварии, в том числе со смертельным исходом.

© СОВА

В Госавтоинспекции водителям рекомендуют быть особенно внимательными в вечерний и ночной периоды. В эти часы лоси чаще всего выскакивают из леса. Поэтому при передвижении в темное время суток желательно снизить скорость, чтобы успеть затормозить.

Если животное остановилось на проезжей части, то не стоит пытаться его отпугнуть звуковым сигналом - это может спровоцировать агрессию. Лучше включить "аварийку" и дождаться, пока особь сама покинет дорогу.

Если столкновение с лосем все же произошло, необходимо вызвать сотрудников ГАИ по телефону 112 и не подходить к сбитому животному. Нельзя покидать место аварии, как и забирать тушу. Это будет приравнено к незаконной добыче, что грозит административным наказанием. Штраф за сбитого лося составляет 80 тыс. рублей, сообщает ИА "Время Н".

Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе мужчина на иномарке насмерть сбил лося.