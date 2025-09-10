Что делать, если пробило колесо, а запаски нет?

Прокол колеса в дороге всегда застает врасплох. Машину уводит в сторону, раздается глухой стук. Первое желание резко нажать на тормоз, но делать это нельзя. О том, как действовать в подобной ситуации, рассказала Общественная Служба Новостей.

© Мир24

Самое важное сохранить спокойствие, включить аварийку и плавно снизить скорость. Если есть возможность, нужно перестроиться на обочину или хотя бы доехать до безопасного места. Если остановиться приходится прямо на трассе, автомобиль нельзя оставлять без предупреждения знак аварийной остановки обезопасит и водителя, и других участников движения.

Продолжать путь на спущенной шине нельзя это быстро разрушит диск и повредит подвеску. Также не стоит резко крутить рулем или пытаться «дотянуть на пробитом колесе до пункта назначения.

Выходом может стать ремонт на месте. Для небольших проколов подойдет герметик и компрессор достаточно закачать состав в колесо и подкачать его до нужного давления. Этого хватит на 50 100 километров, чтобы спокойно добраться до шиномонтажа. Если повреждение серьезное, используют жгут, который вставляется прямо в отверстие и герметизирует его. Однако этот метод требует определенных навыков и подходит не для всех шин.

Если ремонт невозможен, остается вызвать эвакуатор. Это безопасно, но часто дорого и не всегда быстро. Другой вариант обратиться за помощью к проезжающим водителям: нередко у них может оказаться компрессор или ремкомплект.

Избежать подобных ситуаций помогает простая профилактика. Регулярная проверка давления в шинах, наличие в багажнике ремкомплекта и установка системы контроля давления в шинах (TPMS) позволяют вовремя заметить проблему и не оказаться в сложном положении на трассе.

