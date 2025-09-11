Перечислены неизвестные штрафы для пешеходов и велосипедистов

Многие люди даже не задумываются о том, что их привычные действия, которые они совершают ежедневно, на самом деле могут быть правонарушениями. А узнают они об этом в момент получения штрафа.

© Quto.ru

По словам эксперта Народного фронта, юриста Руслана Авдеева, даже переход дороги на разрешающий зеленый сигнал светофора по «зебре» может стать причиной штрафа. Он пояснил, что движение по пешеходному переходу не по прямой, а по диагонали, влечёт денежное наказание в размере 500 рублей. Это нарушение соответствует части 1 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — нарушение ПДД пешеходом.

Эксперт напомнил, что противозаконной считается поездка в лифте вместе с велосипедом, если его не зафиксировать. Подобная ситуация может быть квалифицирована как нарушение правил пользования лифтами, ссылаясь на постановление Правительства номер 491-ПП.

Ещё одно нарушение — прогулка по газонам. Авдеев сообщил, что в каждом регионе действуют свои правила благоустройства. К примеру, в Москве за подобное действие предусмотрен штраф, который может достигать 4 тысяч рублей. Основанием в этом случае служит статья 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях — «Повреждение зелёных насаждений».

Кандидат юридических наук Елена Гринь добавила, что громкое прослушивание музыки в салоне автомобиля карается штрафом в 500 рублей по статье 8.23 того же Кодекса. Также велосипедиста могут оштрафовать на 800 рублей за езду по тротуару, если рядом обустроена специальная велосипедная дорожка, что регламентируется частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ.

По её словам, санкции грозят и тем, кто оставляет свои велосипеды в подъездах многоквартирных домов. Ссылаясь на статьи 6.4 и 20.4 КоАП, она рассказала, что сумма может варьироваться от 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Адвокат Юрий Иванов предупредил, что запрещено перевозить в автомобиле деревья или кустарники, выкопанные в лесу. Он пояснил, что за незаконную вырубку растений по статье 8.28 КоАП РФ грозит штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Также Иванов указал на то, что нарушением является и перевозка велосипеда на автомобиле с открытым багажником. Это нарушение попадает под статью 12.2.2 КоАП РФ, предусматривающую штраф за управление машиной с нечитаемыми или закрытыми государственными номерными знаками.

Эксперты также напомнили, что всегда нужно учитывать местное региональное законодательство, где могут быть свои нюансы, действующие исключительно в конкретном субъекте страны.