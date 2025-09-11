Что нужно проверить перед покупкой машины

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в свежем обзоре судебной практики сделал крайне важное напоминание всем водителям: при покупке машины обязательно проверяйте ее в реестре уведомлений о залогах движимого имущества. Этот реестр ведется в нотариате. Таким образом, вы должны взять у нотариуса справку, что на машине нет долгов. Иначе с возникшими проблемами будете разбираться сами.

Горький правовой урок получила и преподала всем нам жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Она купила с рук иномарку. А потом оказалось, что иномарка находится в залоге у банка. Поскольку предыдущий хозяин перестал выплачивать кредит, банк потребовал автомобиль себе. Как оказалось: имел право.

Женщина проявила неосмотрительность и не проверила перед покупкой, не висят ли на машине долги

Проблема в том, что покупательница не заглянула в реестр, который ведет нотариат. Она понадеялась на честное слово продавца и чистые документы из ГИБДД. Между тем главная защита человека в данном вопросе - выписка из реестра.

"Само по себе отсутствие отметок о залоге в паспорте транспортного средства, указание в договоре купли-продажи на отсутствие запретов и обременений, отсутствие ограничений в органах ГИБДД при регистрации перехода права собственности на автомобиль не является основанием для признания добросовестным приобретателем покупателя заложенного спорного автомобиля, поскольку для учета залога движимого имущества предусмотрен специальный порядок путем его регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого имущества и банк предпринял установленные законом и достаточные меры для информирования всех заинтересованных лиц о наличии залога спорного автомобиля",- пояснили в Седьмом кассационном суде. Если бы у дамы была на руках справка из нотариата о том, что автомобиль чист, то банк бы остался ни с чем. Но ее не было. Если в реестре значится, что на автомобиле висят долги, покупатель должен понимать, что рискует. "Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что приобретение заложенного автомобиля стало возможным не из-за позднего обращения банка за исполнительным листом, а благодаря проявленной ответчиком неосмотрительности, которая не проверила факт наличия или отсутствия соответствующих обременений у транспортного средства", - сказано в определении кассационного суда.

Чтобы проверить авто, необходимо зайти на страницу реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты.