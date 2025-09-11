Штраф или эвакуатор: что грозит за езду без прав

Знакомая всем ситуация: отъехал от дома и вспомнил, что водительское удостоверение осталось на тумбочке. Что делать — ехать дальше и разворачиваться.

© ГлагоL

Действующее законодательство четко разделяет два момента: когда прав нет в принципе и когда документ есть, но не с вами. В первом случае вам грозят крупные штрафы и эвакуация машины. Если же вы просто забыли документ, то отделаетесь небольшим штрафом.

Однако инспектор сначала должен убедиться, что водительское удостоверение у вас действительно есть. Чаще всего у сотрудников ГИБДД есть доступ к базе и вас могут быстро проверить. Если ваших данных в нем не окажется, то придется проехать в отделение для дополнительной проверки, поясняет канал «Автовыбор«.

Ситуацию может спасти приложение «Госуслуги Авто» с цифровыми правами. Пока они не могут заменить бумажные, но сильно помогают в такой ситуации.

Как ранее писал «ГлагоL», в последнее время на дорогах все чаще можно увидеть не только привычную белую, но и желтую сплошную линию. Многие водители не до конца понимают разницу между ними, а она есть.