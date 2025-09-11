Иномарки могут подорожать на 40 процентов

Ужесточение утильсбора приведет к скачку цен, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно новым поправкам, вместо объема двигателя собираются считать его мощность при оценке утилизационного сбора. Автомобилисты считают, что это приведет к скачку цен на автомобили на 22-40%.

В случае принятия поправок серьезная плата за утильсбор ждет не только юридические лица, но и физические. Так, вместо нынешней ставки 3,4-5,2 тыс. рублей при ввозе автомобиля для физлиц будет прибавка в сотни тысяч рублей.

Ранее с инициативой уравнять всех в утильсборе выступили российские автоконцерны. В «Автомаркетологе» подсчитали, что для массовых автомобилей рост цен составит порядка 30-40%.

Автомобилисты бьют тревогу. Одинаковым утильсбором облагаются машины разных ценовых категорий, если они имеют небольшой объем двигателя. Для российских потребителей это может стать серьезным ударом по кошельку. Об этом сообщает издание Газета.ру.