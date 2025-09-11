Есть ли перспективы у автомобилей из Индии в России

Коммерческий директор автомобильной онлайн-платформы Fresh Евгений Житнухин считает, что существуют серьезные барьеры, препятствующие успешному продвижению индийских автомобилей на российском рынке. По его словам, ключевой проблемой является специфика конструкции моделей, разработанных с учетом местных климатических и дорожных условий.

Кроме того, как отмечает эксперт в разговоре с "Автостатом", практически все автомобили выпускаются с правосторонним расположением руля, что значительно снижает их привлекательность для российских потребителей, привыкших к леворульным машинам.

При этом, по словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, поставки автомобилей индийского производства в Россию уже осуществляются. В период с 2022 по 2025 год было продано 2,3 тысячи новых легковых автомобилей, собранных в Индии. Большая часть из них (95%) - это Suzuki, выпущенные на заводах Maruti Suzuki. Чисто индийские бренды, по мнению эксперта, малоизвестны и не пользуются особым интересом у российских автолюбителей. В этом отношении Индия значительно уступает Китаю, чей автопром уже занял все освободившиеся ниши на нашем рынке.

Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов полагает, что бюджетные автомобили не имеют перспектив на российском рынке, так как при импорте их стоимость значительно возрастет, что сделает их неконкурентоспособными по сравнению с Lada. Более того, маржинальность в этом сегменте слишком низкая, чтобы быть интересной для бизнеса. Реальный шанс для индийских автомобилей он видит в сегменте среднеразмерных SUV, где могут быть востребованы такие модели, как внедорожник Mahindra Thar Roxx, кроссоверы Mahindra XUV700, Tata Safari или Tata Harrier.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев отмечает, что значительные объемы продаж сегодня демонстрируют бренды, инвестирующие в локальное производство. Пока же речь идет только об экспорте готовых автомобилей из Индии, что не позволяет говорить о крупных объемах продаж.