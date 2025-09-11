Эксперт Сокуев объяснил, требуют ли китайские автомобили особых масел
Рост популярности китайских гибридных и электрических автомобилей закономерно вызывает вопросы об их обслуживании. Вопреки мифам, никаких "секретных" масел для них не существует - требования основаны на общепризнанных международных стандартах, но с учетом специфики силовых установок. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricant Роман Сокуев.
"Например, гибридные версии некоторых моделей Geely или Li Auto (Lixiang) используют маловязкие масла 0W-20 с эксплуатационными категориями API SP и ACEA C5, что обусловлено работой двигателя в условиях частых запусков и остановок. Это ключевая особенность гибридов - работа ДВС в "рваном" режиме. Из-за постоянных переключений между электромотором и бензиновым агрегатом масло не успевает прогреться до оптимальной температуры, что ускоряет его окисление и требует повышенной термостабильности. Здесь рекомендованы продукты с улучшенными диспергирующими свойствами.
Для электрокаров же акцент смещается на диэлектрические свойства трансмиссионных жидкостей и эффективное охлаждение (т.к. ДВС отсутствует, а роль силового агрегата выполняет электромотор). Разработчики стремятся к созданию универсальных EV-жидкостей, объединяющих трибологические, диэлектрические и тепловые характеристики.
Таким образом, китайские гибриды и электрокары не нуждаются в экзотических маслах, но требуют строгого соблюдения регламентов. Использование неподходящего смазочного материала - особенно в гибридах - ведет к риску преждевременного срабатывания ресурса моторного масла и как результат к дорогостоящему ремонту двигателя.
Вывод прост: достаточно выбирать продукты с допусками, указанными в руководстве (например, 0W-20 и ACEA C5 для Geely) и избегать дешевых аналогов без маркировки. Специфика есть, но она сводится к точному следованию инструкциям, а не поиску "волшебного" масла", - отметил специалист.