Эксперты Likvi назвали наиболее популярные цвета автомобилей

Как сообщили редакции Quto эксперты Likvi.com, белый цвет остается лидером, символизируя элегантность, престиж и практичность, с долей 29,01% от всех объявлений. На машины чёрного цвета приходится 24,6% от общего количества объявлений, что на 4% больше, чем годом ранее.

Синий и красные цвета, привлекающие молодежную аудиторию, остаются на уровне прошлого года — количество объявлений осталось практически неизвменным. При этом, выбирая эмаль, россияне рассуждаю прагматически.

Так, стоимость покраски повреждённого элемента зависит от сложности подбора краски и цены материалов — зная это, наши соотечественники сразу выбирают «несложные» варианты, вроде белого, чёрного и серебристого.

«Мы полагаем, что на российском рынке белый цвет еще долгие годы будет приоритетным выбором при покупке машины», — сообщил Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com.

Цвет автомобиля: - белый — 29,01% (+4,8%); - чёрный — 24,62% (+3,15%); - серый — 20,50% (+3,48%); - серебристый — 12,50% (+2,12%); - синий — 9,11% (+1,23%).

