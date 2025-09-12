Можно ли снимать на видео процедуру проверки на опьянение

Ответ Министерства здравоохранения на вопросы водителей о том, можно ли снимать процесс медицинского освидетельствования на видео, озадачил многих. Согласно пояснению министерства, нельзя.

Давайте разберемся. У нас направление на медосвидетельствование оформляется либо в присутствии двух понятых, либо под видеозапись на видеорегистраторы или под камеру сотрудников ГИБДД. Никто с этим не спорит. Водителю также никто не запрещает снимать на свое видео процедуру отправления на медосвидетельствование. Что меняется в медицинском кабинете?

Как считают в Минздраве, согласно их письму, ведение такой видеозаписи, которая фиксирует действия медицинских работников, является обработкой их персональных данных. В ходе такой видеосъемки будет заснят медицинский работник, который проводит освидетельствование. "Автор видеоролика неизбежно приступит к обработке сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, и на основании которых можно установить его личность, то есть к обработке биометрических персональных данных медработника", - подчеркивается в письме. А это, по мнению его авторов, нарушает закон о персональных данных. Поэтому снимать процесс освидетельствования можно только с разрешения врача. В крайнем случае - без врача в кадре.

По мнению юристов, высказанные в письме опасения преувеличены. Как напомнил юрист Лев Воропаев, все данные врача фиксируются в акте осмотра: фамилия, имя, отчество, место работы, прочее. И все этот передается и сотрудникам ГИБДД, и тому, кого обследовали. Где же нарушение закона о персональных данных при видеосъемке? Ведь они и так зафиксированы. Более того, прописаны в процессуальных документах.

Одно дело, когда видео выкладывается в интернет, другое - когда оно используется в качестве доказательства добросовестности или недобросовестности врача. Кроме того, по словам Льва Воропаева, каждый сотрудник ГИБДД обладает такими же правами по защите личных данных. Но МВД не оспаривает возможность съемки участниками происшествия на дороге. Кроме тех случаев, когда речь идет об объектах, на которых съемка запрещена. К таким объектам ни больницы, ни фельдшерские пункты не относятся.

Как пояснил адвокат Сергей Радько, врач ничем не отличается от сотрудника полиции. При освидетельствовании водителя он выполняет свои функции. И это не секретные действия. А ограничения, указанные в письме Минздрава, прямо противоречат закону. Не относятся медицинские учреждения к особым объектам, в которых запрещено проводить съемку.

Напомним, что при оформлении медосвидетельствования водитель подписывает согласие на передачу персональных данных. Кроме того, в последнее время появилась новая форма, согласно которой, водитель должен подтвердить свое согласие на "медицинское вмешательство". А если таких подтверждений нет, то врач может указать, что водитель отказался от освидетельствования. Наказание за это такое же, какое предусмотрено за выявленное нетрезвое вождение - 45 тысяч рублей штрафа и лишение прав управления на 1,5-2 года.

Суды в этом плане придерживаются устоявшихся позиций. Водитель может не подписывать ни то, ни другое согласие. Это его право. И за это его не привлекут к ответственности, как за отказ от медосвидетельствования. И это еще один повод использовать видеозапись при проверке у врача. Но провериться, если врач не против, он должен.