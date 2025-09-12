Эксперты назвали десять самых надежных седанов Lexus с пробегом

Премиальный бренд Lexus — подразделение Toyota — завоевал репутацию благодаря высочайшей надёжности и безупречному качеству продукции, которую выбирают миллионы автолюбителей в мире вот уже несколько десятков лет. Эксперты автопортала HotCars составили рейтинг самых «неубиваемых» подержанных седанов марки.

Lexus LS 2010 модельного года возглавляет рейтинг самых надёжных седанов марки на вторичном рынке. Его оценка качества и надёжности составляет 91 балл из 100. Годовое обслуживание этого представительского седана обходится в среднем в 740 долларов (около 70 тысяч рублей).

Владельцы особенно ценят его за комфорт, по их словам, сравнимый с роскошным гостиным уголком: в салоне доступны подставка для ног, холодильник, сиденья с наклоном до 45 градусов и DVD-плеер. Наиболее популярная версия LS460 обеспечивает плавную и мощную езду. К типичным проблемам этой модели относят стуки в приводе тормозов, отказ дворников и вибрации при разгоне до 128 километров в час.

Чуть менее затратным в обслуживании является седан среднего размера Lexus ES 2014 года. Его средние годовые расходы составляют 552 доллара (около 52 тысяч рублей). Надёжность оценена в 90 баллов из 100. Эксперты отмечают, что у этой модели за всю историю было зафиксировано минимум проблем из расчёта на 100 автомобилей. Роскошная комплектация Ultra Luxury предлагает подогреваемые и вентилируемые сиденья, премиальную аудиосистему и подогреваемый деревянно-кожаный руль. Из минусов владельцы отмечают посторонние шумы, скрипы и вибрацию тормозов.

Замыкает «тройку» лидеров Lexus GS 2011 года. Его рейтинг надёжности также равен 90 баллам из 100, а содержание стоит немногим меньше — 537 долларов (около 51 тысячи) в год. Самая популярная версия — GS350 — сочетает в себе спортивный характер с комфортом и первоклассной оснащённостью. Её 3,5-литровый V6 развивает 306 лошадиных сил, а расход топлива составляет примерно 12,4 литра на 100 километров в городе и 9 литров на 100 километров на трассе. К основным проблемам этой модели относят засорение системы охлаждения, стук двигателя и вибрацию коробки передач.

С четвёртого по десятое места рейтинга самых «неубиваемых» седанов Lexus с пробегом занимают Lexus IS (2022), Lexus GS (2015), Lexus ES (2022), Lexus IS (2015 года), Lexus ES (2020), Lexus LS (2012), Lexus HS (2010).