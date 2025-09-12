Водителям назвали подходящее время для смены летней резины

Бабье лето в Москве подходит к концу, со следующей недели синоптики прогнозируют первую волну похолодания. Когда столичным водителям стоит задуматься о смене резины, Евгений Тишковец.

Как напоминает метеоролог, менять летнюю резину на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура установится ниже пяти градусов тепла. Как правило, до таких показателей в Москве холодает на стыке октября и ноября. Именно в этот период, как отметил Тишковец, наступает так называемая автомобильная осень.

Дожидаться первых снегопадов беспечно, к зимнему сезону надо готовиться заранее, предупредил водителей автоэксперт Илья Иванский. Кроме того, рекомендуется заблаговременно сложить в багажник провода для прикуривания и буксировочный трос. Также не помешает обновить антикор, щетки стеклоочистителя, залить зимний стеклоомыватель и приобрести бустер для запуска автомобиля при севшем аккумуляторе.