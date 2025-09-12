Как бороться с нарушениями правил парковки во дворах

Инспектор гость не частый

Штрафы в неположенных местах регулируются ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и региональными нормативными актами. Самые высокие штрафы за парковку на газоне — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Свердловской и Челябинской областях (до 5 тыс. рублей). Помимо газонов, к неположенным местам для парковки относятся тротуары, детские площадки и иные дворовые территории, кроме специально отведенных для этого мест. Например, частый вид нарушения — парковка непосредственно у входа в подъезд или контейнерной площадки.

Однако штрафы не самый действенный инструмент, говорят эксперты. "Их эффективность во многом зависит от практики применения. Нарушения во дворах почти не фиксируются сотрудниками ГИБДД", — рассказывает ТАСС руководитель компании "Правовая помощь ЖКХ" из Санкт-Петербурга Александр Сметанин. Наиболее эффективной мерой, по его словам, является установка камер фиксации нарушений.

Например, в Санкт-Петербурге внутриквартальные территории регулярно объезжают машины с установленными на крышах камерами. "Штрафы приходят виновному лицу без предварительного уведомления", — уточняет Сметанин. Правда, такой способ подходит только для открытых дворов и при постоянном контроле. "Если во двор регулярно заезжает инспектор или камера "Московского паркинга", эффект есть: нарушителей становится меньше, — соглашается эксперт по ЖКХ, старшая по московскому многоквартирному дому (МКД) Ирина Куприянова. — Но если контроль эпизодический, то многие водители продолжают парковаться как им удобно".

В результате, по ее словам, контроль за соблюдением правил парковки лежит на плечах активных жителей. В крайних случаях, чтобы его наладить, необходимо составление коллективных обращений в ГИБДД или управу. "По заявкам жителей на место выезжают надзорные органы (жилищная или административно-техническая инспекция), нарушения фиксируются, виновным выписывают предписания о необходимости устранить нарушение, исполнение предписаний контролируется", — описывает процедуру Александр Сметанин. Бывают ситуации, когда виновного найти не получается. В этом случае принимаются меры к его розыску и привлечению к ответственности.

"Если мой автомобиль мешает…"

Почти у каждого автомобилиста в бардачке есть табличка "Если мой автомобиль мешает, звоните по указанному номеру". Такова примета современных густонаселенных городов. В то же время нередко бывает так, что машина перекрывает выезд, а ее владелец уходит, не оставив способов с ним связаться. Ирина Куприянова советует: "Сначала нужно попытаться найти владельца через соседей или чат дома. Если реакции нет, следует позвонить в ГИБДД или, если вы москвич, в "Московский паркинг". В крайнем случае, по ее словам, можно вызвать эвакуатор: "Это реально, и оплачивать эвакуацию будет хозяин машины, а не тот, кого он заблокировал".

Отдельная проблема — автомобили "на вечном приколе". Едва ли не в каждом дворе есть такая "недвижимость" в виде давно не ездящей древней "Нивы" или "Волги": владелец либо забыл о ее существовании, либо использует ее как "сарай" для складирования ненужных вещей. Машина занимает парковочное место, которое могли бы использовать по его прямому назначению жильцы дома. Убрать рухлядь сложно, но возможно. "Автомобиль можно признать брошенным, если у него нет номеров, он в аварийном состоянии или явно не используется. Для этого жители подают заявление в управу или "Мой район", после чего машину ставят на учет как бесхозную и через несколько месяцев вывозят. Процесс долгий, но рабочий", — отмечает Ирина Куприянова.

Приватизация земли незаконна

Устав от ежевечернего поиска свободного места у дома, некоторые водители прибегают к противозаконному способу — огораживают часть территории при помощи различных ухищрений — цепочек, столбиков и даже клумб, фактически "приватизируя" часть двора. "Самозахват для закрепления парковочного места является нарушением земельного и административного законодательства", — говорит Александр Сметанин.

Как заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, "за самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ ("Самовольное занятие земельного участка")". Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а если определена — штраф от 1 до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тыс. рублей.

В случае самозахвата Александр Сметанин рекомендует жильцам следующий алгоритм действий:

составить обращение в УК/ТСЖ/ЖСК; эти организации обязаны следить за использованием придомовой территории;

направить обращение в жилищную инспекцию или администрацию района; эти госорганы рассматривают вопросы законности установки любых конструкций на дворовой территории;

если самозахват сопряжен с нарушением ПДД или препятствует проезду спецтехники, следует обратиться в ГИБДД;

в случае систематического игнорирования нарушений органами местного самоуправления можно обращаться в прокуратуру;

подать в суд исковое заявление (лучше коллективное) к "захватчику".

Впрочем, здесь есть одно исключение. "Если придомовая территория является общим имуществом, принадлежащим всем собственникам помещений МКД, распоряжаться ею можно только в соответствии с решением общего собрания собственников. В таком случае общее собрание собственников может принять решение о заключении договора аренды земельного участка с конкретным жителем для организации парковочного пространства", — заявила ТАСС президент ассоциации АКОН Лина Ткаченко.

Одна квартира — одна машина

По словам эксперта, один из способов организации парковочного пространства во дворе заключается в принятии собственниками на общем собрании решения установить шлагбаум. Желательно одновременно ограничить количество машин, приходящихся на одну квартиру, которые будут иметь право парковаться на внутридомовой территории. "Например, на одну квартиру — одна машина. Для контроля заезда на территорию используется система распознавания госномеров. Способ, конечно, требует определенных финансовых затрат", — признает Лина Ткаченко.

Однако на практике сам по себе шлагбаум не всегда решает проблему беспорядка с парковками во дворе. "Опыт показывает, что это не панацея. Если в доме нет правил доступа и контроля, то чужие машины все равно заезжают: кто-то открывает ворота "по доброте", кто-то даже продает брелоки или открывает за деньги", — говорит Ирина Куприянова. По ее словам, более эффективный способ — решить на общем собрании собственников, кто и где паркуется, определить список "разрешенных" машин, контролировать заезды и парковку через старших по дому и установить камеру фиксации.