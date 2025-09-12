Названы причины, из-за которых авторынок оказался в тяжелом положении

Массовое закрытие автосалонов по всей России уже невозможно игнорировать. Экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев в эфире радио «Комсомольская правда» подробно объяснил, почему рынок оказался в столь тяжёлом положении.

По словам эксперта, истоки нынешних проблем уходят во времена пандемии. Тогда продажи начали стремительно падать, а после ситуацию усугубила жёсткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ. Повышение ключевой ставки сделало автокредиты неподъёмными, а глобальный финансовый кризис лишь добавил давления.

Он отметил, что сразу несколько факторов ударили по автомобильному рынку: резкое снижение покупательной способности граждан, дороговизна кредитов, перебои с поставкой комплектующих и ошибки самих автодилеров.

«Резко ударило по кредитоспособности населения, и население резко стало меньше покупать, особенно новых автомобилей. Естественно, это отразилось на ремонтах и так далее», — заявил Корнеев.

Экономист добавил, что есть проблемы и с поставкой комплектующих. В итоге, с одной стороны, наложилась общая финансовая проблема всего мира, с другой — сами автомобильные дилеры сделали очень много для того, чтобы отвратить от себя покупателей.

По мнению Корнеева, участники рынка слишком долго жили иллюзиями, что скоро всё вернётся «на круги своя».