Эксперт объяснил, можно ли больным управлять автомобилем

Управлением автомобилем с повышенной температурой тела — это нарушение с точки зрения правил дорожного движения. Об этом рассказал эксперт Евгений Ладушкин.

По словам специалиста, когнитивные функции больного человека сильно меняются, из-за чего управление транспортом становится попросту опасным.

— На практике же инспектор вряд ли применит к водителю какие-либо санкции за езду с простудой. За исключением случаев, когда состояние водителя сильно ухудшилось и он не в состоянии принимать решения за рулем, — передает слова Ладушкина телеканал RT.

Министерство внутренних дел подготовило поправки об ужесточении требований к прохождению процедуры технического осмотра. Нововведением предлагается обязать операторов проверять привезенные на осмотр автомобили по федеральной базе такси.

Руководитель Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что в требования по локализации машин могут добавить окраску кузова автомобилей краской отечественного производства.

Госавтоинспекция также ужесточит контроль за техническим состоянием автомобилей старше десяти лет. Дело в том, что старые автомобили чаще становятся участниками аварий из-за проблем с тормозной системой.