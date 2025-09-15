От дефицита до экспорта: как за 20 лет изменился автопарк СССР

В конце 1970 года по просторам Советского Союза, в состав которого, напомним, входило 15 республик, ездило не более 1,5 миллионов легковых автомобилей. Это означало, что на каждую 1 000 человек приходилось всего 6 машин. Сравнивать этот показатель с уровнем стран Европы и США было бессмысленным.

© Quto.ru

Эксперт отмечает неравномерность распределения парка в СССР. По уровню машин на душу населения лидировали вся Прибалтика, Грузия и Армения, где автомобилей было в два раза больше, чем в РСФСР.

Лидером по распространённости в те годы был «Москвич», занимавший долю в 44% от всего парка. Вторую строчку с результатом в 27% удерживал «Запорожец», а третью с 23% — легковые модели Горьковского автозавода.

Настоящий перелом произошёл с запуском Волжского автозавода (АвтоВАЗа) в 1970 году, который сделал личный автомобиль доступным для миллионов советских семей. Благодаря этому за последующие два десятилетия количество легковых машин в стране увеличилось более чем в 10 раз.

Уже к концу 1980-х годов, незадолго до распада СССР, советский автопарк насчитывал 16,9 миллионов единиц. Показатель обеспеченности подскочил до 59 автомобилей на 1 000 советских граждан. Целиков напомнил, что официальных поставок иностранных автомобилей в СССР практически не велось. Их ввоз был единичным и осуществлялся в основном частными лицами.

© Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В то же время советские автозаводы направляли на экспорт от 25% до 30% своего производства. Цифра кажется невероятной, но за два последних десятилетия огромной страны — с 1971 по 1990 год — за рубеж было отправлено почти 6 миллионов легковых автомобилей, произведённых в Советском Союзе.

Если в 1971 году советский автопром поставил своим зарубежным заказчикам 150 тысяч машин, то в 1976-м это было уже вдвое больше — 345 тысяч. Наибольший показатель автомобильного экспорта был зафиксирован в 1978 году, когда по зарубежным контрактам было отгружено 388 тысяч машин. К 1983 году поставки снизились до 238 тысяч автомобилей, но к 1989 году они снова увеличились – до 365 тысяч. В последний год существования СССР за рубеж было отправлено 361 тысяча единиц легковой автомобильной техники, произведённой советским автопромом.

К концу 1980 года марочная структура автопарка выглядела иначе, чем десятью годами ранее. Почти половину её (48,8%) составляли автомобили ВАЗ, на втором месте оставались «Москвичи» (23,2%), на третьем — машины Запорожского завода (13,7%). Далее следовали ГАЗ (6,5%), УАЗ (3,3%) и прочие марки, включая немногочисленные иномарки (4,5%).

© Игорь Бойко / РИА Новости

Перед самым распадом СССР больше всего легковых автомобилей было зарегистрировано в РСФСР — 8,9 миллионов единиц. На Украине их насчитывалось 3 миллиона, в Узбекистане — 830 тысяч, а в Казахстане — 800 тысяч. Значительно меньше машин было в Грузии — 530 тысяч, Белоруссии — 510 тысяч, Литве — 450 тысяч, Азербайджане — 320 тысяч, Армении — 310 тысяч.

В остальных республиках количество легковых машин не превышало и 250 тысяч единиц. Так, в Латвии было зарегистрировано 240 тысяч «легковушек», в Туркмении и Эстонии — по 220 тысяч, в Таджикистане — 210 тысяч. Ещё меньше было только в Киргизии (190 тысяч) и Молдавии (170 тысяч).

Самая высокая плотность автомобилей была зафиксирована в Эстонской и Литовской ССР — 138 и 122 машины на 1 000 жителей соответственно. Хуже всего ситуация обстояла в Таджикистане и Узбекистане — примерно по 40 автомобилей на 1 000 человек. Россия с показателем в 60 машин на 1 000 человек незначительно превосходила средний уровень по Советскому Союзу. Но с начала 1990-х годов для отечественного автомобильного рынка началась совершенно иная история.