Haval H9 после 20 000: какие плюсы и минусы выявили эксперты

Подробный отчет о 20 000 км с Haval H9

© Южный автомобиль

Первое впечатление

Haval H9 сразу поражает своими размерами: почти пять метров в длину и два — в ширину. Внушительный капот и строгие квадратные линии кузова усиливают ощущение массивности.

За рулем

Это первый автомобиль, где система кругового обзора на 360° используется по-настоящему регулярно. Даже после тысяч километров остается неуверенность при маневрах в узких дворах и на парковках. Картинка четкая, расстояния до объектов выводятся с точностью до сантиметра, но реакции системы немного запаздывают.

Динамика и управляемость

Дизельный Haval H9 не любит спешки. При старте ощущается задержка отклика на газ, а при более резком нажатии машина отвечает резким толчком. Руль реагирует с задержкой, крены заметные, тормоза не быстрые. Агрессивно ездить не тянет.

Зато при спокойной манере вождения машина комфортна:

крутящий момент 480 Н·м обеспечивает уверенное движение; 9-ступенчатый автомат работает мягко и почти незаметно; шумоизоляция позволяет спокойно общаться даже на трассе.

Двигатель — турбодизель 2,4 л (184 л.с.), выпускается с 2022 года. Конструкция надежная, ресурс заявлен свыше 300 тыс. км. Подвеска уверенно гасит неровности, а при загрузке становится еще мягче.

Расход топлива

Экономичностью мотор не удивляет:

в среднем — 9,8 л/100 км;

при скорости до 100 км/ч можно уложиться в 8 л;

на трассе при 120–130 км/ч — около 10 л;

в городе — 13–14 л.

Дизель действительно потребляет меньше бензинового варианта (примерно на 2 л), но учитывая более высокую цену топлива и ТО каждые 10 тыс. км, выгода сомнительная.

Интерьер и удобство

Водительское кресло оснащено электрорегулировками, поясничной поддержкой, подогревом, вентиляцией и даже массажем. Однако из-за формы сиденья спустя пару часов в пути начинает уставать спина. Зато продуманные держатели для бутылок удобны и не мешают.

Стоимость обслуживания

ТО у официальных дилеров сопоставимо с конкурентами:

10 000 км — около 25 тыс. руб. (масло, фильтры);

40 000 км — 45 тыс. руб. (добавляется замена масла в редукторах);

50 000 км — 35 тыс. руб. (масло в раздатке);

60 000 км — самое дорогое, 75 тыс. руб. (замена масла в АКПП);

70 000 км — около 63 тыс. руб. (замена ремня ГРМ).

Практичность

В семиместной версии багажник практически исчезает — максимум помещается чемодан ручной клади. Второй придется брать в салон.

Итоги после 20 000 км

За время теста поломок не было, все системы работают исправно. Масло в двигателе ушло на треть щупа — в пределах нормы. Кузов сохранил отличное состояние: несколько сколов на капоте и равномерное цинкованное покрытие (130–145 мкм).

Haval H9 показал себя надежным и комфортным внедорожником, подходящим и для трассы, и для бездорожья. При этом он заметно выделяется внешне.

