Ржавеющее надежное «ведро»: владельцы про супердешевого «китайца» Geely MK

За армадой современных машин из Поднебесной мы напрочь позабыли о том, что выпускали тамошние компании пару десятков лет назад. Например, в гамме компании Geely с 2006 по 2014 год были компактный седан и хэтчбек MK, которые напоминали Opel Astra H, базировались на Toyota Vios первого поколения и оснащались 1,5-литровой тойотовской «четверкой» 5A-FE мощностью 94 л.с.. Сейчас такое средство передвижения можно приобрести буквально за пару-тройку сотен тысяч рублей. Но стоит ли? На этот вопрос помогли ответить пользователи, оставившие отзывы на площадке Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Geely MK — автомобиль довольно противоречивый. Сложившиеся стереотипы о старых «китайцах» утверждают, что от подобной техники не приходится ждать чего-то хорошего. Тем не менее, реальное положение вещей несколько расходится с традиционными пугалками. У компакта хватает проблем, но ужасен отнюдь не на сто процентов. Положительных сторон хватает.

«Надёжный автомобиль, имел ваз 2102, имею Иж 2126. В обслуживание дешевле ваз. Ломается реже, запасти доступны и гигантский выбор, очень много тойтовского. Метал тот в точ калина или приора. Салон и коморт иномарка, лучше ланоса уж точно во всём. Основные проблемы жуки, авомобиль очень тёплый зимой езжу в любой мароз в ветроке на распашу, кондицонер не зправлялся ниразу. Пробег 110000, девять лет. Грм только заменил, менять сложно и долго, зато клапана не гнёт. Стекоподьёмники рботают практически без косяков, (открутилсь болты рамк стеклоподьмника на 80000 водительской двери. Проблемы с кпп и сцепленим достались от прежних владельцев, обошлос всё очень бюджетно», — сообщил пользователь с ником Оранжевый грузовик.

© Geely

У NXM опыт менее позитивный: «На 120-150 пробега пришлось поменять: рулевую рейку, радиатор, генератор, печку. ремонт коробки на 155 пробега. ремонт ходовой минимум раз в год. замена сцепления. ремень ГРМ. также была куча мелких поломок, таких как: стеклоподъёмник пассажирского стекла, протечка крыши из-за поломки дренажной трубки (треснула просто от времени), сколы на кузове от езды, сразу ржавчина. Детали стоят дёшево, сам авто стоит дёшево, но количество времени проведенное в СТО того не стоит».

Складывается впечатление, что качество «Джили» тех лет «плавает» — не стабильное. Одним везёт, и как минимум агрегатная часть показывает себя с лучшей стороны. Другие становятся завсегдатаями сервисов. На это намекает отзыв ДЯДИ Лёши: «За 6 лет владения три раза перегорала лампочка ближнего света...сцепление поменял на ста тыс. втулки стабилизатора менял раз в год..за всё время по ходовой заменил один подшипник-больше поломок не было...пробег 130000..продал родственнику....он её всю вскрыл — везде ржавчина ..короче за пару дней всё внутри почистил и покрасил как надо...сделал шумку-ща ездит радуется.....движок как часики.......когда я купи сразу прошил ей мозги...расход трасса 5 л...город7.5—это реально...если кто думает что купить и дёшево из этого класса то берите —не пожалеете-главное вскройте и уберите ржавчину —они гниют быстро потому что в днище зачем то в кузове есть круглые отверстия без заглушек и там всегда влага ...и в багажнике сбоку типа вентиляция под обшивкой без клапана и вся влага собирается на металле внутри...вывод—ЛУЧШЕ КИТАЙ ЧЕМ АВТОВАЗ».

© Geely

Евгений после трёхлетней эксплуатации не сталкивался с серьёзными неисправностями: «Неплохая машинка не смотря на свои 94 л/с с кондиционером едет нормально. Кондиционер дует хорошо. В управлении послушная. Комфорт салона на четвёрку, очень маленькие карманы в дверях. Пластик в отделки салона жёсткий. По ходовым качествам, не жёсткая, клиренс нормальный, не боишся что днищем будеш цеплять. Расходы на ТО, замена масла,фильтров в 1500 рублей с запасом. За время эксплуатации потекла рулевая рейка, купил рейку в сборе новую за 8 т.р. Из недостатка, это отсутствие гидрокомпенсаторов на клапанах, а это требует дополнительной регулировки. За время владения много покатала, не подвила не разу, ездили и на море, и в горы».

Сергей тоже оценил тойотовскую родословную: «Владею джили уже больше года. При покупке обслужил автомобиль, с тех пор без вложений. За цену ВАЗа очень много получил опций, таких как: кондиционер, ГУР, полный электропакет (электрозеркала с подогревом, подогрев сидений, все стеклоподъемники). Приятная в управлении. Приятная внешне. Намного тише в салоне. Запчасти копеечные. Можно ставить аналоги от японских авто, которые надёжнее китайских. Единственный минус авто, это быстрая коррозия кузова, но не знаю быстро ли она сгнила бы, если бы я был единственным владельцем и покупал её с салона. Т.к. машина принимала участие в ДТП до меня».

© Geely

У Синего хэтчбека богатый опыт и обширная статистика по эксплуатации, благо он отъездил на машине 11 лет! «Серьёзных ремонтов не было, на трассе почти никогда не вставал. Подвеска слабая, ЛКП слабое, запчасти дешёвые и плохие, хороших не найти. Передние фары быстро пожелтели и потрескались. Уплотнительные резинки на окнах передних дверей задубели и потрескались. Динамика слабая— у ВАЗов (была 2108 и 21099 карбюратор и инжектор) лучше. При полной загрузке 5 человек пружины на кочках сжимаются полностью— ощущаются удары. Двери, капот и багажник закрываются только с хлопка. Достоинство: в базовой комплектации много хороших опций. Продаётся плохо».

«Хорошо ездил почти 3 года, вложений минимум, стоимость запчастей небольшая. Ходовая часть слабая, рулевые наконечники долго не живут, стойки стабилизатора тоже плохие, пришлось шаманить, чтобы продлить срок службы. В целом за такую цену отличный авто, точно лучше наших четырок и т. п. Катализатор убираешь так вообще огонь стает, чувствуется вся мощь тойотовского ДВС. Корпус как и у многих ржавеет, но если мыть чаще то норм долго прослужит. Если бы более качественные материал был использован в производстве как кузова так и др. Частей, цены бы ей небыло», — поведал Alexey116rus.

© Geely

«За 7 лет владения авто ни разу не подвёл на дороге. Простой в обслуживании и ремонте. Стоимость запчастей подороже ВАЗовских, многие можно заменить тойотовскими аналогами. Двигатель слабоват, но при этом ни одного ремонта за 135 тыс км. К сожалению кузов слабое место — ржавеет, но сравнивая с предыдущей девяткой всё таки не так быстро. В общем и целом не пожалел, что в последний момент отказался от гранты и взял джили. По управляемости, проходимости, комфорту, комплектации джили обходит гранту. За 7 лет два раза менялась подвеска, кроме передних рычагов, их приходится менять каждые (20-25 тыс км)», — поделился своим опытом Serge.

Ну и напоследок ещё одно подтверждение того, что старый «китаец» — отнюдь не приговор от Коричневого лимузина: «За эти деньги, я не думал, что это будет настолько «иномарка». Владел разными машинами и есть с чем сравнить. С жигулями даже сравнению не подлежит. Все таки Тойотовская разработка, пусть и в Китайском исполнении это уже что то ближе к логану, альбеи, спектре. только лучше) В обслуживании дешёвая, можно ставить и дорогие запчасти подходят от Тойоты, но я ставил китай и не парился. Просторный салон, комфортно не только водителю, но ещё и задним пассажирам, к примеру Приора этим похвастаться не может».