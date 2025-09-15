Почему россиянам не рекомендовали покупать велосипеды с мотором в 1895

В конце XX века жители Москвы уже оценили все преимущества персонального педального транспорта, а об основных событиях и новинках мировой промышленности горожане могли узнать из профильных изданий. Наиболее уважаемым и солидным в то время московским журналом был «Циклист», редакция которого располагалась на Кузнецком мосту. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto.ru смогла внимательно изучить номер, вышедший 16 сентября 1895 года.

© Quto.ru

«Есть прямо ненавистники велосипеда, считающие его никуда негодною игрушкой и не понимающие, очевидно, того, что, будь велосипед только игрушкой, им не пользовалась бы масса людей, совсем не склонных к забавам. Велосипед — даже не господское баловство; в настоящее вы встретите немало артелеграфистов, посыльных, весьма широко пользующихся услугами этой якобы игрушки. А уж такой народ отнюдь не обладает склонностью платить деньги, да еще порядочные, за игрушку. И действительно: кому приходилось ездить на велосипеде, тот знает, насколько эта машина облегчает передвижение отдельных лиц», — говорится на первой странице.

Кроме того, в то время многие отдавали предпочтение велосипедам с мотором. Но не потому, что это удобнее, а по причине того, что в конце XX века горожане были уверены, что двигатели используют «более простую энергию, чем энергия мышц».

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

С этой позицией не соглашается автор, который утверждает, что наличие бензинового двигателя делает велосипед не более практичным, а напротив: слишком тяжёлым и неудобным для путешествий, так как топливо можно было купить далеко не везде.

При этом в областях, где не развито железнодорожное сообщение, путешествовать и просто добраться куда-либо было в то время практически невозможно и крайне затруднительно. Даже для тех, кто жил всего в 20-30 км от города или станции, дорога могла стать настоящим испытанием и большой проблемой.

«Всем известно, до какой степени затруднено в настоящее время путешествие в местах, где нет железных дорог. Даже самые слова „почтовая лошадь, ямщик» — пугают воображение. Ехать со скоростью 10 вёрст в час, проклиная ямщика, лошадей, дорогу, свою судьбу, втыкая себе платок в рот, чтобы не откусить языка — это удовольствия, о которых трудно судить, не познакомившись с ними на практике», — говорится в журнале.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Тем временем «печальные новости» пришли из Киевского общества велосипедистов, где произошёл раскол. Сообщается, что ранее практически все клубы давали о себе знать, проводили мероприятия, но в этом городе велосипедисты, как правило, «вели себя скромно», летом упражнялись на циклодроме, зимой — на зелёном поле.

Однако, судя по всему, кому-то из местных деятелей это не очень нравилось, и они сочли нужным «заявить о себе». Речь идёт об одном из местных продавцов педального транспорта, который в то время не пользовался особой популярностью. Бизнесмену это не слишком нравилось, тем более что он был одним из членов комитета общества.

В итоге он заявил одной из местных газет, что не даёт спортсменам велосипеды бесплатно для участия в мероприятиях, а также намекнул, что техника других марок популярна у горожан как раз по этой причине.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«Гонщики, прочитав это объявление, в долгу не остались и ответили вполне резонно, что они велосипеды покупают, а не пользуются ими даром. Если же, дескать, мы, г. Каульфус, не покупаем ваших велосипедов, то просто потому, что они хуже других», — говорится в заметке.

На этом инцидент мог бы быть исчерпан, но обиженный продавец решил наказать спортсменов, воспользовавшись служебным положением. Он организовал собрание комитета, на которое никто не пришёл, и составил резолюцию, в которой гонщики подвергались «публичному порицанию» и запретить им принимать участие в любых мероприятиях, которые проводились на киевском циклодроме. На момент публикации заметки ситуация так и не разрешилась.

Упоминаются в издании и власти Санкт-Петербурга, которые неоднократно пытались ввести транспортный налог на велосипеды. Которых, к слову, в то время насчитывалось в городе около 5 тысяч экземпляров.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Однако наибольшее недоумение у московского редактора вызывала формулировка, которая использовалась в проекте. Так, в документе указано, что петербуржцы пользуются этим видом транспорта не как полноценным средством передвижения, а для развлечения, состязаний и прогулок.

Сам сбор должен был делиться на две части. Первая — это плата за «право публичной езды», вторая — сбор за «пользование принадлежащими городу местами». Впрочем, первый должен быть уплачен один раз, в то время как второй, по планам, должен стать ежегодным.

Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 16 сентября 1895 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.