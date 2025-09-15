Автоэксперт назвал модели Nissan, которые лучше не покупать

Как рассказал "Российской газете" автоэксперт Александр Ковалев, у Nissan есть модели с надежной репутацией и предсказуемым сервисом, но встречаются и откровенно проблемные автомобили.

"Классический пример - Pathfinder третьей генерации. На бумаге это крепкий рамный внедорожник, на деле же его 2,5-литровый дизель стал настоящей головной болью владельцев. Турбина долго не живет, топливная система капризничает, клапан ЕГР быстро забивается, а перегревы иногда заканчиваются трещинами в головке блока. Покупателю такого Pathfinder нужно быть готовым выложить круглую сумма за обслуживание и ремонт. Гораздо разумнее поискать альтернативы. С X-Trail третьего поколения ситуация похожая. Машина массовая, знакомая, но именно поэтому ее болячки хорошо известны. Главная из них - вариатор. Несмотря на огромные инвестиции, довести CVT до эталона японцы так и не смогли. В результате коробка нередко "сдается" уже после 50-100 тысяч километров. Двигатели крепче, но и они со временем начинают кушать масло и растягивают цепь ГРМ. И, наконец, Nissan Teana второго поколения. Красивый бизнес-седан, но с теми же проблемами в виде вариатора и перегревающегося двигателя. На вторичке такие машины стоят недорого, но за привлекательным ценником скрываются регулярные траты, которые легко перечеркивают все плюсы", - отметил специалист.

