Эксперты назвали причины успеха марки Belgee

Эксперты выделяют несколько причин успеха Belgee. Близость производства упрощает и удешевляет логистику по сравнению с импортом из Китая.

Также дистрибьютор предоставляет дополнительные скидки, специальные условия трейд-ина, выгодные программы кредитования и рассрочек, включая беспроцентные варианты сроком до восьми лет, сообщает агентство «Автостат».

Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский отметил, что в августе компания реализовала грамотную стратегию: увеличились вложения в маркетинг, были предложены максимальные выгоды при покупке в кредит и трейд-ин, авто стали более доступными у дилеров.

Самым популярным остается кроссовер Belgee X50, который составляет около 2/3 всех продаж. Belgee имеет все шансы остаться в пятерке лидеров.

