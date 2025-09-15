Что делают с авто, которые не продали на аукционе

Коллекционные автомобили нередко выставляют на торги с минимальной ценой, которая должна защитить владельца от продажи слишком дешево. Однако не всегда удается найти покупателя.

© Российская Газета

Дальнейшая судьба машины зависит от условий аукциона и стратегии продавца, пишет 100km. В большинстве случаев автомобиль возвращается владельцу, который может снова выставить его на торги или выбрать другой способ продажи. Иногда такие лоты переходят на другой аукцион с более гибкими правилами и иной аудиторией.

Некоторые аукционные дома предлагают оставить автомобиль у себя до следующего мероприятия, взимая за это дополнительную плату. В отдельных случаях организаторы снижают минимальную цену, чтобы увеличить шансы на продажу, однако владельцы не всегда готовы к таким уступкам, особенно если речь идет о редких моделях.

Часть коллекционеров предпочитает выжидать и хранить автомобиль в гараже или на складе, а иногда использовать его на выставках для привлечения потенциальных покупателей.

Таким образом, даже если автомобиль не находит покупателя на аукционе, он редко остается без внимания. Рано или поздно такие машины находят нового владельца.