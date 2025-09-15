Высокий уровень секретности: на чем ездят в Северной Корее

Уровень жизни в Северной Корее не слишком высокий, поэтому иметь собственный автомобиль здесь считается роскошью. Чаще автомобили находятся на счету государственных организаций, оттуда и предоставляются гражданам.

Основным производителем автомобилей уже долгие годы остается «Пхеньянский автомобильный завод». Когда-то он был создан в сотрудничестве с Южной Кореей, сейчас отношения между странами разорваны, но завод продолжает работу под началом КНДР.

Автора канала «АВТО ПОЧЕМУЧКА» отмечает, что основные марки автомобилей — Hwiparam и Junma. Из-за во многом ручного производства их выпускают маленькими партиями и почти не продают обычно гражданам. Также в стране представлено небольшое количество импортных автомобилей: Mercedes-Benz, Toyota, Nissan и Volkswagen.

