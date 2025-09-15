Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ужесточении ответственности для россиян, которые передают право управления транспортом детям.

Ранее «Известия» рассказали о планах Следственного комитета (СК) России усилить ответственность в отношении взрослых, которые передают управление питбайком или автомобилем ребенку. «Такие действия квалифицируются по ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»), за них предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 50–80 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы на срок до года. Эти санкции планируют пересмотреть в СК РФ. Как именно, пока не уточняется», - подчеркнули в СК.

Специалист поддержал усиление ответственности для взрослых, которые передают детям право управления транспортом, отметив, что набольшее количество аварий происходит с несовершеннолетними, управляющими мототехникой.

Дети могут управлять механическими транспортными средствами только под контролем тренеров и только на территории специализированных организаций, таких как картодромы. Но на дорогах общего пользования, на бездорожье, где-нибудь в лесочке или на дачном участке передавать им право управления транспортным средством нельзя, так это опасно для их жизни. При этом в первую очередь опасность для тетей представляет мототехника, такая как питбайки, а также квадроциклы. Более 75% погибших и получивших травмы детей-водителей – это мотоциклисты. При этом инциденты с детьми, управляющими автомобилями, происходят гораздо реже, так таковых гораздо меньше. Вместе с тем, в отличие от детей-мотоциклистов, их может отлавливать Госавтоинспекция. В данном случае есть государственное регулирование и возможность бороться с подобным явлением. А если речь идет о ребенке на мотоцикле, тем более на мотоцикле, предназначенном для бездорожья, то нужно отметить, что его практически никогда не догонит ни один полицейский, даже сотрудник мотобата. Сделать это просто невозможно, ведь когда ты его догоняешь и включаешь мигалку, то он просто сворачивает с дороги в какой-то проселок и скрывается там. Или же он не справляется с управлением и просто въезжает в ближайший столб или падает под проезжающую машину. Так что такая техника, как питбайки, — это сейчас основной драйвер детских смертей на дорогах. С ними действительно нужно что-то делать, и здесь СК движется в правильную сторону. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Ответственность за передачу управления питбайком или автомобилем ребенку в виде штрафа не является эффективной мерой профилактики соответствующих нарушений, отметил эксперт.

«В последние семь лет мы наблюдаем резкий рост количества погибших детей-водителей. Поэтому совершенно очевидно, что зачастую родителей не останавливает риск получить штраф и даже риск убить своего ребенка, и они без каких-либо проблем идут и покупают детям питбайки. Так что здесь, к с сожалению, нет иного выхода, кроме как усиление уголовной ответственности. Тут должен быть не штраф, а реальный и существенный срок заключения. Штрафы людей не пугают, даже если речь идет о большой сумме, которую они не могут выплатить сразу», - сказал он.

По словам специалиста, к ответственности также должны привлекаться и компании, продающие питбайки для детей.

«Если такие организации заявляют, что их мотоциклы предназначены, к примеру, для детей 7-10 лет, если они предлагают еще более мощную технику для детей других возрастных категорий, значит, они прекрасно понимают, что их мотоциклом будет управлять ребенок. Значит, они являются соучастниками соответствующего преступления. Поэтому для компаний, продающих предназначенную для детей мототехнику, необходимо предусмотреть оборотные штрафы. Они должны быть просто разорены такими штрафами», - заявил Шапарин.

Ранее 12-летний подросток погиб в ДТП в Уфе. Его питбайк столкнулся с другим автомобилем на нерегулируемом перекрестке. Мальчик скончался до приезда медиков.