Названа главная причина детских ДТП на питбайках

По мнению психолога-консультанта, специалиста по терапии тяжёлых расстройств личности Катерины Дёминой, усиление ответственности может способствовать решению проблемы, но есть нюанс, который можно назвать особенностью россиян. О нём она рассказала в беседе с редакцией Quto.

В настоящее время действия взрослых при установлении правонарушении квалифицируются по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). За это предусмотрена ответственность — от штрафа в размере 50–80 тысяч рублей до исправительных или принудительных работ на срок до года. Именно эти санкции хотят изменить в сторону ужесточения. В ряде регионов следственные органы начали возбуждать уголовные дела в отношении родителей детей и подростков, которые попали в ДТП на питбайках и другой мототехнике.

По мнению психолога, усиление мер — необходимость, продиктованная реальностью. Точнее, статистикой ДТП, в том числе летальных. «Одно дело — отражать атаки ноющего или требующего подростка, зная, что в худшем случае заплатишь незначительный штраф, другое — быть готовым выложить месячную, а то и не одну зарплату. Ответственность велика», — говорит эксперт.

Причиной подобного легкомыслия взрослых Катерина Дёмина с сожалением называет «невысокую цену жизни». «Отчасти — это эхо мировых войн и десятилетий террора, отчасти — проявление психической незрелости населения», — объясняет она.