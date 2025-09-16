Как электрокар Avatr 11 ведет себя на российских дорогах

В эпоху безликих штампов и эстетической спячки в дизайне автомобилей разрыв шаблона — это яркая вспышка эмоций. Нечто схожее испытал корреспондент «Газеты.Ru», протестировав электрокар Avatr 11, который переехал поперек устоявшиеся каноны автомобилестроения.

© Газета.Ru

Неискушенный автомобилист может окончательно запутаться в дочерних марках, маскировочных брендах и новых моделях китайского автопрома, которые хлынули в Россию после 2022 года. Однако такая машина, как Avatr 11, на фоне всех этих новинок резко выделяется, и это не просто мое мнение.

На тестовый электромобиль обращали внимание абсолютно все: дети показывали пальцем, мужчины фотографировали, девушки оборачивались и шептались, курьеры притормаживали и снимали на видео. Такого внимания к машине я не встречал, наверное, с 2016 года, когда тестировал электрокупе BMW i8.

Футуристичный дизайн Avatr 11 поражает: необычная форма кузова сочетается с огромными колесами и узкими щелями светодиодов. Все это делает автомобиль похожим на космический корабль, приземлившийся посреди мегаполиса. Для кузова Avatr 11 доступны семь цветов: особенно мне нравится такая экзотика, как песочный перламутр и глянцевый светло-зеленый.

Комфорт

На тест-драйве была четырехместная машина (а есть еще версия на 5 человек) с двумя раздельными креслами сзади, в которых можно комфортно устроиться даже пассажирам ростом за 190 см. Нюанс — скромное по меркам кроссовера багажное отделение.

Салон выполнен из мягкого пластика, натуральной кожи и алюминия, что создает атмосферу премиум-автомобиля. По общему впечатлению «дороговизны» Avatr 11 ничуть не уступает знаменитым машинам большой немецкой тройки.

Передние кресла оснащены множеством регулировок, включая массаж и вентиляцию. Цифровую панель приборов венчает звуковая колонка необычной формы в виде «портала», а огромный центральный дисплей работает на космический дизайн. Сама система мультимедиа работает плавно, качества звука аудиосистемы достаточно, чтобы без существенных потерь послушать шедевры Венской оперы или студийную запись со стадиона «Уэмбли».

Обзорность нареканий не вызвала, за исключением заднего стекла, в узкую щель которого мало что можно рассмотреть. В качестве компенсации производитель установил пару камер с хорошей детализацией, они транслируют картинку на салонный экран, который находится на месте центрального зеркала. Правда, к такому новшеству придется долго привыкать: все объекты в нем кажутся намного ближе, чем в привычном зеркале заднего вида.

А еще Avatr сам открывает тебе двери, стоит лишь подойти к автомобилю с ключом в кармане.

Причем система ориентируется по камерам и датчикам, поэтому если двери что-то мешает (бордюр или столбик), то она не откроется до конца, а лишь чуть приоткроется.

Эта функция срабатывает не всегда идеально, иногда система определяет водителя как помеху для полноценного открытия двери. Изнутри также можно открыть и закрыть дверь, просто нажав кнопку на ней и не прилагая никаких усилий. Сначала это необычно, и дверь все время хочется тянуть на себя, но потом настолько привыкаешь, что аналогичного ждешь и в других машинах.

Потолок в электрокаре полностью стеклянный, причем закрыть или открыть его нельзя, так что все пассажиры будут вынуждены любоваться окружающими красотами во время поездки. Закаленное стекло довольно сильно затонировано, так что бояться палящих лучей в жаркий день не стоит.

Как едет

Avatr 11 обладает впечатляющими динамическими характеристиками: благодаря двум электромоторам суммарной мощностью в 578 сил, он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Педаль акселератора при мягком нажатии дает плавный разгон, а при более активном — демонстрирует выброс энергии.

Благодаря низкому центру тяжести кроссовер может похвастаться отличной управляемостью — машина уверенно держит траекторию в поворотах и легко справляется с резкими маневрами. Несмотря на отсутствие пневмоподвески, Avatr 11 идет, на удивление, мягко и комфортно. Хотя создается полное ощущение, что работают пневмопружины, поглощая неровности дороги.

В режиме Sport электрокар становится более собранным, что позволяет лучше контролировать его на высоких скоростях. Тормозит плавно и эффективно, с минимальной склонностью к клевку. Особенно это заметно в городских условиях, где мягкие остановки делают движение комфортным.

С полной батарейкой (более 80%) нажатие на педаль акселератора впечатывает пассажиров в салонные кресла. Кажется, что вот-вот — и взлетишь, но за счет серьезного веса и просчитанной аэродинамики электрокар держится за асфальт всеми четырьмя колесами. Чем меньше заряд аккумулятора, тем спокойнее характер автомобиля.

Электрокар оснащен продвинутой системой автопилота, которая держит полосу, самостоятельно паркуется и распознает дорожные знаки. Причем Avatr способен не только ехать по прямой, но и самостоятельно перестраиваться на шоссе, если включить поворотник: система сама следит по камерам, свободен ли соседний ряд; если все хорошо, то начинает маневр.

При включении автопилота электрокар не просит положить руки на руль каждые 15 секунд, а делает это ненавязчиво и примерно раз в 3–5 минут. Такого лояльного отношения к водителю в других машинах с автопилотом я еще не встречал.

Поскольку в электромобиле нет привычного бензинового мотора, помимо заднего багажника есть и передний — под капотом. Много вещей туда не положить, но стандартный чемодан для ручной клади в самолет влезает без проблем.

Ассистенты

Avatr 11 оснащен системой автоматической парковки, которая эффективно работает даже по разметке на паркинге. Процесс максимально автоматизирован: водителю достаточно выбрать направление и активировать систему, после чего электрокар самостоятельно выполнит все необходимые маневры, точно вписавшись в отведенную зону.

После завершения рулежки приятный женский голос громко произносит: «Парковка завершена. Наше сотрудничество было превосходным».

Аккумулятор

Батарея топовой версии емкостью 116 кВт·ч обеспечивает запас хода около 500 км, хотя бортовой компьютер привирает до 600 км. Этого более чем достаточно для суточного пробега. За счет того, что электрокар поддерживает быструю зарядку, с 20% до 80% аккумулятор способен зарядиться всего за 40–50 минут. В крупных городах сейчас становится все больше таких зарядок, поэтому в целом найти свободный слот по пути не составит труда.

Бесплатных зарядных станций в Москве больше не осталось, средняя стоимость за 1 кВт·ч на момент публикации теста составляла около 20 рублей. Получается, что полный «электрический бак» владельцу Avatr 11 обойдется примерно в 2300 рублей. Если же подключить электрокар к обычной розетке 220В, то полная зарядка займет всю ночь, а стоимость составит 700 рублей.

Таким образом, 100 километров пробега обойдутся всего в 140 рублей.

В случае дальней поездки придется хорошо продумать маршрут и убедиться, что по пути достаточно ЭЗС. Можно предположить, что зимой емкость аккумулятора снизится как минимум на треть.

В столице быстрых зарядок уже действительно много, и удобнее оказались те, что расположены рядом с молами или супермаркетами — пока машина заряжается, можно зайти за продуктами или купить жене новое платье.

Цена

Стоимость Avatr 11 в базовой комплектации начинается от 7 млн рублей. Учитывая премиальное оснащение, яркий дизайн и передовые технологии, в нынешних реалиях рынка цена уже и не кажется такой запредельной. Хотя в Китае цена на этот автомобиль начинается от 279,9 тысячи юаней, что эквивалентно 3,25 млн рублей по текущему курсу.

Топовая полноприводная четырехместная версия с батареей емкостью 116 кВт·ч обойдется без малого в 8 млн рублей.

Производитель предлагает пожизненную гарантию на электромобиль для первого владельца. То есть даже если через 10 лет в машине что-нибудь сломается в рамках гарантии, то починят бесплатно, уверяют в компании. Если же электрокар перепродать, то на нового владельца гарантия распространяться не будет.

Резюме

В целом Avatr 11 скорее создан для спокойного и комфортного вождения, предлагая сбалансированное сочетание динамики и плавности хода. Электромобиль — это пока для тех, кто готов смириться с почасовой швартовкой на зарядных станциях. Если вы живете в частном доме и сможете заряжаться по ночам — это самый идеальный вариант.

Для меня Avatr 11 стал автомобилем из будущего, который доступен уже сейчас. Если бы «Назад в будущее» Роберта Земекиса снимали в наши дни, то Марти Макфлай, скорее всего, путешествовал бы во времени именно на этом электрокаре.