Что расстраивает автовладельцев в новых машинах

САППА РОМИР провёл исследование и выяснил, что самым значимым фактором при выборе нового автомобиля для россиян является его внешний вид. Именно на экстерьер обращает внимание 23% покупателей. При этом основной причиной, заставляющей отказаться от покупки, стала цена машины. Об этом заявили 26% респондентов.

© Quto.ru

Согласно данным исследования, стоимость автомобиля занимает вторую строчку в рейтинге критериев выбора — она важна для 21% опрошенных. На третьем месте расположилось общее восприятие автомобиля (20%), а на четвёртом — его технические характеристики (15%).

Среди других весомых причин отказа от приобретения новой модели эксперты выделили удовлетворенность имеющимся транспортным средством (16%), несоответствие техническим параметрам (12%) и внешний вид (8%).

В первые месяцы после покупки владельцы особенно высоко оценивают комфорт и внешний вид своей машины — об этом заявили по 14% за каждый пункт. Также собственники выделяют общее впечатление от автомобиля (13%) и его стоимость (11%).

Главным разочарованием для 17% новоиспеченных автовладельцев стало несоответствие заявленного качества цене покупки. Часто упоминаемыми недостатками также оказались посторонние шумы в салоне (16%) и повышенный расход топлива (10%).