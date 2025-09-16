С 1 ноября 2025 года в России планируется ввести новые правила расчета утилизационного сбора. Теперь размер платежа будет зависеть от мощности двигателя.

Для автомобилей с двигателем до 160 л.с. сохранится льготный порядок уплаты для физических лиц - от 3,4 до 5,2 тысячи рублей. Для машин мощнее 160 л.с. сбор будет рассчитываться по "коммерческим" ставкам, которые в разы выше.

По оценке эксперта Сергея Целикова, нововведения затронут значительную часть рынка. Так, среди новых автомобилей 68% имеют мощность выше 160 л.с., среди подержанных - 44%. Это значит, что практически каждый второй автомобиль при ввозе окажется дороже.

В число наиболее популярных моделей, на которые изменения повлияют в первую очередь, входят Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade и Santa Fe, BMW 5 Series, Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival и Hyundai.

Подорожание коснется всех категорий автомобилей, но в разной степени. Некоторые модели вырастут в цене символически, другие значительно. Для части машин с большой мощностью завозить их в Россию станет экономически невыгодно, пояснил Целиков.

Эксперт также отметил, что дополнительным фактором станет ослабление рубля, что усилит рост цен. Особое внимание он обратил на электромобили и гибриды: их мощность традиционно высока, поэтому размер нового сбора для таких моделей может оказаться максимальным.

В то же время на рынке сохраняется широкий выбор автомобилей с двигателями до 160 л.с., в том числе японских праворульных (Freed, Fit, Corolla, Stepwgn, Vezel, Jimny), а также Volkswagen Golf, Kia K3, Mazda 3, BMW X1, Mercedes-Benz C-Class и Audi A3.