Скромный «японец» за нескромные деньги: тест-драйв Honda Vezel

Кто-то скажет, что Honda Vezel – не совсем чистокровный «японец», поскольку эти автомобили выпускают в Китае на совместном предприятии с ­GAC. Однако, если познакомиться с кроссовером чуть ближе, в его истинно японской природе не останется ни малейших сомнений.

© Колеса.ру

Безлико и удобно

Модель Vezel в Европе известна под гораздо более знакомым нам именем HR-V. Помните такие кроссоверы весьма примечательного дизайна? Выглядели они, конечно, гораздо эффектнее нынешнего Везела. Во внешности последнего нет ничего особенного. Да уж, раньше Хонды были более дерзкими.

Но в целом образ приятный – ничего отталкивающего нет, обошлось без вычурных деталей и сложных форм. Среднестатистический кроссовер, причём – японский. Для «китайца» он какой-то… слишком скромный. Зато достаточно занятный и оригинальный интерьер запоминается мгновенно. Взять хотя бы боковые дефлекторы. У них есть три режима работы: воздух можно подать вперёд, вбок или вовсе перекрыть. Переключаются они с помощью рифлёного металлического барабанчика, который вращается с приятными щелчками.

Такие же симпатичные крутилки – на пульте управления климатом. Пользоваться ими – одно удовольствие, хотя узкий монохромный экранчик рядом выглядит уже как не олдскул, а настоящий анахронизм. Где-то в районе левого колена на панели можно обнаружить ещё один дисплей, ещё меньше размером, но уже цветной. Он показывает… давление воздуха в шинах. Кнопки и клавиши в салоне с виду ничего особенного собой не представляют и кажутся устаревшими, зато нажимаются с мягким, но чётким усилием.

Очень похвально внимание к тактильным ощущениям. Впечатляют и диапазоны регулировок сидений и руля – они огромные для столь компактной машины. Подобрать удобную посадку здесь сможет человек буквально любой комплекции. Руль наконец-то идеально круглый, селектор трансмиссии – длинный аналоговый рычаг. Классика! А вот стояночный тормоз уже успели сделать электронным. Рядом есть пара кнопок подогрева передних кресел, но это уже тюнинг от дилера – в стоке никаких «тёплых опций» нет.

Архаично и практично

Мультимедийная система Honda Connect 3.0 с 9-дюймовым экраном архаична и медлительна – отклики на касание дисплея неторопливы, разрешение оставляет желать лучшего. Интерфейс и логика меню – типично японские, однако здесь нет не только Apple CarPlay или Android Auto, но даже русского языка. У аудиосистемы всего четыре динамика, так что о качественной музыке, понятное дело, тоже можно забыть, сколько ни мучай настройки эквалайзера.

А вот панель приборов откровенно радует. На первый взгляд это просто две классических шкалы, однако аналоговый здесь – только спидометр. Слева от него – 7-дюймовый экран, наполнение которого можно выбирать, но виртуальный тахометр останется в любом случае. Цифры крупные и яркие, информация читается мгновенно. У передних кресел удачный профиль, а на втором ряду на удивление просторно – места для ног хватит всем.

Более того, сзади есть фирменная хондовская система трансформации, которая позволяет не только сложить спинку по частям, но и поднять в вертикальное положение подушку дивана. Это решение выручит, если нужно перевезти не только широкий, но и высокий груз, который не поместится в багажник. В любом случае штука очень практичная и полезная. Багажник небольшой, но почти правильной формы. Есть один крючок для пакетов, а вот карманов нет.

Люк над головами задних пассажиров получился карикатурным. Мало того, что он не открывается, так ещё и жёсткую шторку из двух половинок нужно снимать и устанавливать вручную. И, разумеется, куда-то её потом девать… Передний люк, к счастью, более традиционной конструкции – со сдвижной шторкой. Климат в Vezel двухзонный – сзади между кресел только пара дефлекторов, два разъёма USB и небольшой отсек для мелочей. В спинке дивана расположен откидной подлокотник с парой неглубоких подстаканников.

Тонкие настройки

Honda Vezel второго поколения выпускается с 2021 года. Кроссовер построен на платформе компактного хэтчбека Fit/Jazz, поэтому привод – только передний, а задняя подвеска – безальтернативная торсионная балка. Под небольшим капотом – атмосферный 1,5-литровый 124-сильный мотор L15Z1 и клиноремённый вариатор. Всё это отнюдь не будоражит воображение, но едет автомобиль на удивление приятно.

И здесь нет ничего хитрого – всё дело в тонких настройках и внимании к мелочам. С первого же поворота рулевого колеса чувствуешь на редкость прозрачную обратную связь и адекватное реактивное действие. Да, по сравнению с «китайцами» руль тяжеловат, зато он не пустой! И, что интересно, никаких настроек и режимов у электроусилителя нет – он просто сразу настроен именно так, как нужно.

Усилия на педалях тоже выверены отменно – вот уж чему давно не мешало бы научиться «поднебесному» автопрому. Педаль газа позволяет точно дозировать тягу, а педаль тормоза позволяет остановиться перед светофором без малейшего клевка. Жаль, что подвеска ощутимо жестковата, и Хонда вибрирует на любом неровном покрытии и транслирует в кресло и руль неприятный зуд. На лежачих полицейских и стыках эстакад кузов встряхивает совсем уж немилосердно.

Зачем? Непонятно, ведь Везел – отнюдь не спорткар с точки зрения управляемости. Да, кроссовер довольно точно рулится, но в повороты он входит совершенно без энтузиазма. Зато спокойно и безопасно. Чего-то большего от него едва ли требуется. В городе, тем более в бесконечных столичных пробках, моторчика вполне хватает, но на автомагистрали на левый ряд можно не рассчитывать: для бодрых ускорений, тем более на высоких скоростях, тяги маловато.

Кроме того, быстро надоедает слушать гудящий на одной ноте двигатель – вариатор не пытается изображать классический автомат и держит плюс-минус постоянные обороты. Шумоизоляцию, к слову, хотелось бы получше – очень громко шуршат шины в арках, барабанят камушки и песок по днищу. Но это, конечно, поправимо. А вот с посредственной плавностью хода придётся как-то мириться.

Сколько-сколько?

Но главное – нужно быть готовым к ошеломительной сумме, которую просят за Honda Vezel. Компактный кроссовер с атмосферным мотором, вариатором и передним приводом обойдётся минимум в 4 490 000 рублей! А топовая версия с расширенным набором оборудования, которая была у нас на тесте, стоит и вовсе 5 090 000 рублей. В сравнении с «китайцами» это не просто смело, это… очень смело. Ведь столько же стоит, например, тот же GAC GS8 Traveller – пятиметровый вседорожник с 2,0-литровым турбомотором, гидромеханическим автоматом и полным приводом.

Тем не менее худо-бедно Хонда продаётся! Просто аудитория у неё своеобразная. Это обеспеченные люди, которые не первый десяток лет ездят на японских автомобилях и не собираются изменять своим привычкам. И да, им нужны именно «японцы» – против «немцев» или «китайцев» у них найдётся немало презрительных аргументов. Ну а нам остаётся только порадоваться, ведь благодаря именно такой публике у нас пока ещё есть выбор. Пусть даже этот самурай и носит китайское кимоно.