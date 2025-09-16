Эксперт рассказал о тонкостях использования транспондера

Эксперт «За рулем» рассказал о тонкостях использования транспондера

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Существуют ли универсальные транспондеры для любых платных дорог?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Практически все операторы платных дорог допускают использование как своих, так и сторонних транспондеров. Нельзя гарантировать, что устройство будет работать вообще везде, но на основных магистралях – точно.

Другое дело, что максимальную выгоду сулит использование транспондера того оператора, по дороге которого вы едете.

Поэтому при выборе транспондера нужно определить, какими трассами вы пользуетесь чаще.