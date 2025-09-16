В Беларусь за машиной: сколько можно сэкономить при покупке авто

Летом, когда курс доллара в РФ резко упал ниже 78 рублей, многие россияне начали искать выгодные предложения в соседней Беларуси. Чтобы разобраться в вопросе наглядно и узнать самостоятельно, насколько выгодна и целесообразна поездка в Союзное государство для покупки машины, корреспондент "Российской газеты" вместе со своим знакомым, который давно был в поиске подходящего кроссовера или универсала для семьи, отправился в столицу Беларуси - Минск.

Минск, Брест, Гродно и другие крупные города Беларуси стали важными хабами для ввоза европейских автомобилей в Россию. Покупателей привлекала возможность приобрести относительно новые иномарки известных европейских и японских брендов с небольшим пробегом по ценам, которые были значительно ниже российских. Это связано с тем, что из Беларуси в страны Европейского союза есть удобные и быстрые пути сообщения.

Например, расстояние от Бреста до Варшавы составляет около 206 километров, а от Гродно до Вильнюса - 169 километров.

Где искать

Одними из главных онлайн-платформ для продажи новых и подержанных автомобилей в Беларуси являются порталы av.by, abw.by и kufar.by. На сайтах размещено более 100 тысяч объявлений. Интерфейс интуитивно понятен и удобен для пользователей. Объявления можно легко сортировать по году выпуска, марке, модели, пробегу и цене. Также есть специальная строка поиска, в которой можно использовать ключевые слова для более точного нахождения нужного варианта. Например, можно указать, что автомобиль "проходит в Россию", что означает, что с момента таможенного оформления в Беларуси прошел ровно год и у автомобиля есть все необходимые документы для льготного утильсбора в России.

Для тех, кто хочет выбрать из большого количества автомобилей и посмотреть их вживую, лучше всего посетить центральный минский авторынок "Малиновка". Здесь представлено множество моделей различных марок, годов выпуска и в любой ценовой категории.

Что нужно учитывать

Для приобретения и льготного оформления машины на физическое лицо в России транспортное средство должно быть легально ввезено и оформлено в Беларуси не менее года назад. Еще одно важное требование - возраст автомобиля. Желательно, чтобы он был не старше 5-10 лет. В обратном случае найти оригинальные документы для льготного оформления в РФ будет затруднительно. В таком случае покупателю придется платить коммерческий налог, что делает покупку невыгодной.

Какие документы нужно запросить у продавца

Чтобы избежать проблем с получением ЭПТС (электронного паспорта транспортного средства) в России, важно заранее уточнить у продавца наличие необходимых документов. В частности, следует запросить оригинал Таможенного Приходного Ордера (ТПО), пассажирскую таможенную декларацию и копию или оригинал таможенного удостоверения. Если один из этих документов отсутствует, необходимо попросить владельца обратиться в Таможенный орган с запросом на выдачу заверенной копии на официальном бланке с печатью ведомства. Если владелец отказывается предоставить эти документы, рекомендуется отказаться от сделки, чтобы избежать возможных юридических проблем в будущем.

Подготовка к поездке и покупке автомобиля в Беларуси

Беларусь привлекает множество туристов и жителей соседних стран, поэтому билеты на поезд или самолет лучше приобретать заранее. Оптимальное время для покупки проездных документов - за неделю до поездки. Гражданам России для въезда в Беларусь не требуется загранпаспорт, достаточно общегражданского удостоверения личности.

Для оплаты автомобиля рекомендуется заранее подготовить необходимую сумму. Белорусские рубли можно приобрести в крупных банках России. При покупке автомобиля в автосалоне можно оплатить его полностью по выставленному счету в российских рублях по курсу на день покупки или картой "Мир" в кассе дилерского центра. Банковской картой также можно оплачивать топливо на АЗС, а также услуги музеев, кафе, магазинов, отелей и ресторанов по курсу Центрального банка без дополнительных комиссий.

Чтобы избежать приобретения некачественного автомобиля, особенно при отсутствии знакомых в Беларуси, лучше воспользоваться услугами местных специалистов по подбору авто. Стоимость осмотра машины варьируется от 3000 до 7500 рублей в зависимости от марки, модели, года выпуска и количества проверяемых экземпляров. Эксперты помогут выявить возможные недостатки: скрученный пробег, наличие ремонтных или окрашенных деталей, скрытые дефекты и юридическую чистоту автомобиля.

Кроме того, можно заказать подробную информацию об автомобиле в интернете, зная его VIN-код. Это позволит узнать об обслуживании за рубежом, участии в аукционах аварийных транспортных средств, истории ДТП и реестре залогов.

Если все необходимые условия соблюдены, вы уверены в своем выборе и продавце, отчет о машине не имеет недостатков и билеты на руках, можно смело отправляться в путь.

Что мы выбрали

После длительных поисков и тщательного сравнения различных моделей в Москве и Минске знакомый решил приобрести Volvo V40 2014 года выпуска. Согласно предоставленной истории обслуживания и заключению специалистов по подбору, кроссовер находился в отличном состоянии, имел родной пробег в 140 тысяч километров, богатую комплектацию и самый мощный двигатель в линейке T5 на 249 лошадиных сил. Цена на этот автомобиль в Беларуси оказалась на 400 000 рублей ниже, чем на аналогичные модели в нашей стране, что сделало покупку весьма выгодной, несмотря на дополнительные расходы на таможенное оформление в Москве.

В день прибытия в Минск, после повторного осмотра выбранного экземпляра, мы вместе с владельцем отправились в местное отделение ГАИ, где сняли машину с учета, оформили договор купли-продажи для выезда в нашу страну и местный страховой полис для передвижения в Беларуси и на время пребывания. Наличие этого документа обязательно, и за его отсутствие предусмотрен значительный штраф при остановке сотрудниками милиции.

После завершения всех необходимых процедур и покупки сувениров мы отправились в обратный путь. В среднем процесс покупки и снятия с учета занимает не более 2-3 часов. Если автомобиль уже предварительно переоформлен в ГИБДД и транзитные номера получены, оформление договора купли-продажи может занять не более часа.

Что потребовалось в России

Поездка домой заняла не более 9 часов. Трасса М1 Минск-Москва отличается хорошим покрытием, обилием АЗС, мотелей и СТО. При грамотном планировании маршрута можно легко преодолеть весь путь без пробок, двигаясь со скоростью 110-120 км/ч.

Через день после возвращения автомобиль был отправлен в сертифицированную лабораторию для получения Сертификата Безопасности Конструкции Транспортного Средства. Спустя 3 дня после оформления СБКТС был выдан Электронный Паспорт Транспортного Средства (ЭПТС), и уплачен утильсбор. Общее время ожидания ТПО и перевода ЭПТС в статус "действующий" заняло около двух недель. Стоимость полного оформления составила около 50 тысяч рублей.

Для справки: утилизационный сбор для физических лиц составляет 3500 рублей для транспортных средств возрастом до 3 лет и 5200 рублей для машин старше этого возраста. Оформление СБКТС стоит от 15 до 30 тысяч рублей, получение ЭПТС - от 5 до 15 тысяч рублей, услуги таможенного брокера - от 10 до 20 тысяч рублей.

После возвращения из поездки автомобиль был направлен в специализированный сервис для замены масла в двигателе и коробке передач, а также для обслуживания тормозной системы.

Выводы

Стоит ли покупать машину в Беларуси? Однозначно да. Разница в цене оказалась решающим фактором, вместе с тем важно отметить наличие широкого ассортимента свежих и редких моделей на белорусском рынке. Однако стоит учитывать, что с изменением курсов валют эта разница может уменьшаться, поэтому необходимо тщательно оценивать все возможные риски и не спешить с принятием решения. Перед покупкой билетов и обменом валюты рекомендуется внимательно изучить историю автомобиля, его техническое состояние и убедиться в наличии всех необходимых документов для льготного таможенного оформления. Если все вышеперечисленное не вызывает сомнений - можете смело собираться в путь.