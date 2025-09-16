Эксперт Бахарев рассказал, чем грозит автомобилю длительная стоянка
Новые автомобили в России продаются не так хорошо, как хотели бы дилеры, из-за чего на складах до сих пор остались машины 2024 года выпуска. Многие автовладельцы уверены, что, если машина стоит без движения, она не изнашивается. Но на практике длительная стоянка может стать серьезным испытанием для техники. Особенно это касается технических жидкостей - моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и топлива. Со временем они теряют свои свойства и становятся потенциальным источником будущих поломок. Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев рассказал "Российской газете", какие процессы происходят с автомобилем в период простоя и как правильно подготовить его к длительному хранению.
"Когда машина простаивает неделями или месяцами, все внимание часто сосредоточено на аккумуляторе и внешнем виде. Между тем, именно технические жидкости подвергаются самым серьезным изменениям, которые в дальнейшем могут повлечь за собой дорогостоящий ремонт. Даже в неподвижном двигателе масло продолжает стареть. Оно постоянно контактирует с металлическими поверхностями и окисляется под действием кислорода, защитные и смазывающие свойства снижаются. Присадки и загуститель расслаиваются, на дне картера могут оседать загрязнения. При первом запуске после простоя смазка к трущимся парам может поступить с задержкой, и это вызовет повышенный износ. Антифриз, особенно имеющий в своем составе силикаты, со временем теряет способность противостоять коррозии. Это особенно опасно для алюминиевых и медных деталей системы охлаждения. Кроме того, при резких колебаниях температуры возможно частичное испарение жидкости. Внутренние поверхности системы охлаждения, не контактирующие с антифризом, из-за отсутствия постоянной циркуляции начинают ржаветь, снижается эффективность охлаждения, а в некоторых случаях возникают утечки. Тормозная жидкость - самая уязвимая из всех. Она гигроскопична, то есть впитывает влагу из воздуха, даже находясь в замкнутой системе. Это снижает ее температуру кипения и ухудшает работу тормозной системы. Кроме того, вода способствует развитию коррозии на внутренних металлических компонентах - трубках, суппортах, цилиндрах. Возможный результат - вялый отклик педали, неравномерное торможение или полный отказ системы. Бензин и дизельное топливо также теряют свои свойства при длительном хранении. У бензина падает октановое число, появляются смолистые отложения. В неполном баке образуется конденсат, который может вызвать коррозию бака и элементов топливной системы. Дизтопливо, особенно летнее, может "зацвести" - в нем развиваются микроорганизмы, образующие осадок и забивающие фильтры. Так что даже новый автомобиль, оставленный надолго без движения, не застрахован от проблем. И в первую очередь страдают технические жидкости - "кровеносная система" машины. Потеря их рабочих свойств может привести к внутренней коррозии, нарушению смазки, будущему перегреву и даже отказу систем. При покупке такого автомобиля стоит заменить основные жидкости, проверить состояние АКБ, колес и убедиться в отсутствии течей. Всё это конечно же должен сделать дилер, но и будущий автовладелец должен держать "ухо востро", - отметил специалист.