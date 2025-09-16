Чем грозит автомобилю длительная стоянка

Новые автомобили в России продаются не так хорошо, как хотели бы дилеры, из-за чего на складах до сих пор остались машины 2024 года выпуска. Многие автовладельцы уверены, что, если машина стоит без движения, она не изнашивается. Но на практике длительная стоянка может стать серьезным испытанием для техники. Особенно это касается технических жидкостей - моторного масла, тормозной жидкости, антифриза и топлива. Со временем они теряют свои свойства и становятся потенциальным источником будущих поломок. Старший технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев рассказал "Российской газете", какие процессы происходят с автомобилем в период простоя и как правильно подготовить его к длительному хранению.

