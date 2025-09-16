Стало известно, где дешевле всего купить Geely Monjaro
По данным сервиса поиска и проверки авто «Автокод», Geely Monjaro остается одной из самых популярных китайских моделей среди пользователей. Эксперты выяснили, где сегодня выгоднее всего купить кроссовер.
Для сравнения цен аналитики использовали агрегатор объявлений «Автокод Поиск».
На данный момент больше всего «Монджаро» продают в следующих регионах:
- Москва и пригород;
- Санкт-Петербург и пригород;
- Республика Татарстан;
- Московская область;
- Республика Башкортостан;
- Приморский край;
- Краснодарский край;
- Воронежская область;
- Ставропольский край;
- Самарская область.
Чтобы выяснить, какую среднюю цену устанавливают на Geely Monjaro, аналитики выбрали модель, у которой:
- один владелец;
- автоматическая коробка передач;
- пробег до 50 тыс. км.
Анализ рынка показал, что купить машину с перечисленными условиями будет выгодно в Приморском крае, там она стоит 2,78 млн рублей.
Чуть дороже обойдется модель водителям из Республики Башкортостан – в среднем там расстаются с «Джили Монджаро» за 2,96 млн рублей. Третью строчку занял Ставропольский край. Там ценник на китайца с пробегом составляет 3,11 млн рублей.
Далее места в рейтинге распределились следующим образом:
- Москва и пригород – 3,22 млн рублей;
- Краснодарский край – 3,24 млн рублей;
- Московская область – 3,29 млн рублей;
- Санкт-Петербург и пригород – 3,37 млн рублей;
- Республика Татарстан – 3,4 млн рублей;
- Самарская область – 3,47 млн рублей.
Замыкает список Воронежская область, где авто продают за 3,56 млн рублей.
Чтобы отслеживать цены на любые авто, воспользуйтесь сервисом «Автокод Поиск», который собирает объявления со всех досок в одном месте. Можно подключить уведомления о новых объявлениях в Telegram, а также сразу проверить авто через «Автокод». Новым пользователям дарим 1 день бесплатного доступа к поиску авто.