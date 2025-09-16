В Госавтоинспекции объяснили, что считается взяткой по закону

В Госавтоинспекции РФ объяснили, что считается взяткой по закону. В полиции напомнили россиянам, какое наказание российское законодательство предусматривает за коррупцию, а также что именно считается взяткой. На сообщение обратил внимание Quto.ru.

В первую очередь, в ведомстве напомнили, что при остановке гаишник должен представиться, назвать своё звание и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, если водитель спросит, нужно назвать причину остановки.

Если автомобилист нарушил ПДД, то не стоит предлагать «договориться» или «решить вопрос на месте» — само предложение уже незаконно и попадает под действие статьи 291 УК РФ. Подобные предложения могут быть зафиксированы несколькими камерами: нагрудной на сотруднике ГИБДД, установленной в патрульном автомобиле, а также городской.

К слову, взяткой считается не только непосредственно передача наличных. Перечень включает в себя также имущество, в том числе электронное, а также оказание различных услуг.

Наказание за попытку коррумпировать гаишника подразумевает лишение свободы сроком до 15 лет. Тем не менее, ответственности можно избежать, если после дачи взятки добровольно сообщить об этом правоохранителям, а также активно помогать следствию.