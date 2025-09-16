Стало известно, в каких регионах россияне чаще всего покупают машины

Оказалось, что предпочтения жителей разных субъектов при выборе между новым и подержанным автомобилем серьёзно различаются. Информацию, основанную на данных о постановке транспорта на учёт, привёл эксперт Олег Мосеев.

Так, если в тройке лидеров по регистрации новых машин ожидаемо оказались Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, то в рейтинге по покупке машин с пробегом Северная столица не вошла даже в первую «пятёрку».

Столица стала абсолютным чемпионом по новым автомобилям. Здесь в августе зарегистрировали 16,6 тысячи единиц, что равно 13,6% от всего регионального объёма. Второе место у Московской области с результатом в 9,9 тысячи машин (8,1%), а третье — у Санкт-Петербурга, где было зарегистрировано 6,2 тысячи новых автомобилей (5,1%). Вслед за ними идут Татарстан (5,4 тысячи единиц; 4,5%) и Краснодарский край (5,2 тысячи единиц; 3,8%).

Картина на вторичном рынке совершенно иная. Здесь первое место также у Москвы, где переоформили 34,4 тысячи автомобилей (5,7% от общего числа по стране). Однако вторую и третью строчки заняли Краснодарский край (31 тысяча единиц; 5,2%) и Московская область (почти 29,7 тысячи единиц; 4,9%). Замыкают «пятёрку» Ростовская область (18,1 тысячи единиц; 3%) и Татарстан (17,16 тысячи; 2,9%).