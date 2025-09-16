В России оценили перспективы роста цен на такси

В России стоимость поездок на всех видах транспорта увеличивается из-за «чисто экономического» фактора. Норма также не поспособствует уходу агрегаторов с рынка. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

«Ни о каком уходе какого-то количества [перевозчиков — прим. ГМ] с рынка разговора не идёт — это всё выдумки. Поездки подорожают, они постоянно дорожают. Точно так же, как и весь остальной общественный транспорт, — это чисто экономическая причина. И локализация, безусловно, добавит в этот плавильный котёл увеличение стоимости, это не связано с тем, что уйдут 200 тысяч водителей. Каждый год уходят 200-300 тысяч, на их место приходят 200-300 тысяч других водителей».

Более 200 тысяч таксистов могут уйти с рынка из-за закона о локализации, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Около 79% личных автомобилей не подходят под требования закона, а часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси, не смогут выполнить это требование.

В июне число задействованных в такси водителей оценивалось в 1 миллион человек, то есть покинуть сферу могут около 20% от общего числа.

Владимир Путин в мае подписал закон о локализации автомобилей для такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 года, но в некоторых регионах его отсрочат. В частности, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе (СФО) новые правила начнут действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 2030-го.

Автомобили будут включаться в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Машина должна набрать необходимое число баллов локализации, которые показывают, насколько она произведена в России либо должна быть создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного в период с марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих автомобилях, не смогут выполнить требования к локализации машин, поэтому будут вынуждены уйти с рынка.

«Закон о локализации в такси – это правильная и нужная вещь, которая поддержит отечественных производителей. Но это будет работать только в двух случаях. Во-первых, должны быть сформированы очень понятные и четкие требования для тех машин, которые должны быть в такси. Это должен быть буквально стандарт. Если автозавод знает, что у него есть 100 или 200 машин с такой конфигурацией, он сможет туда их направить, это отличное подспорье для нашего производителя», - пояснил он.

Закон о локализации машин в такси приведет к росту цен на услуги в четыре раза, заявил НСН таксист и блогер Егор Рябков.

«Отрасль надеется, что договорятся где-то «под ковром». Минпромторг пока только опубликовал проект приказа, где есть список этих машин. Сейчас идет торговля в рядах производителей, импортеров, чтобы их машины включили в список. Наивно думать, что закон пересмотрят, но можно ожидать, что договорятся сами производители. Если этого не произойдет, все не так радужно будет», - пояснил он.

По его словам, сейчас 60% машин такси не подходят под закон о локализации.

«Машины, которые мы закупали в 2020 году, в 2025 году уже точно выходят из эксплуатации. А новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии «Комфорт». Но надо понимать, что это кроссовер – не самая популярная машина в такси, нужны седаны. Если эти машины после первого марта выпадут из реестра, я думаю, что больше 200 тысяч водителей потеряют работу. Потому что сейчас получается, что 60% машин такси не соответствуют закону. Если их с дороги убрать, цена вырастет кратно. Цена может вырасти и в четыре раза, что станет катастрофой», - предупредил собеседник НСН.

Участники отрасли такси в РФ ищут решения для адаптации к новым требованиям по локализации автомобилей в такси, которые вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом рассказали ТАСС участники рынка.

"В первую очередь нужно определить условия для водителей такси на личных автомобилях и обеспечить равный доступ на рынок для всех подходящих под требования машин и производителей", - считают в "Яндекс такси".

Так, чтобы таксопарки и водители проще адаптировались. "Яндекс такси" и "Автоваз" уже начали обсуждать совместные инициативы по новому модельному ряду, поставкам автомобилей и запуску льготных программ для таксопарков, добавили в сервисе.

Важность водителей на личных автомобилях также отметила исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталья Лозинская. По ее словам, личные автомобили, на которых работают ИП и самозанятые водители, в основной массе не отвечают требованиям локализации, у таксопарков большая часть автомобилей в лизинге, по выходу из которого меняется собственник и автомобиль выпадает из реестра такси.

"Для облегчения входа отрасли такси в новую жизнь <...> критически важно как можно раньше разработать и запустить адаптационные механизмы. Подобными мерами могут стать расширение списка разрешенных к эксплуатации в отрасли авто за счет включения всех произведенных в России моделей, разрешение заново включать в реестр автомобилей такси машины, которые были взяты в лизинг до принятия закона о локализации, субсидированный лизинг и другие специальные федеральные и региональные программы обновления парка такси", - отметила эксперт.

Лозинская добавила, что такой комплекс мер поможет нивелировать риск того, что после вступления в силу закона о локализации рынок такси столкнется с резким сокращением предложения.

