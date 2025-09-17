Как создавали ламповый самодельный микроавтобус из советского Еревана

Посмотрите, какой ламповый, тёплый и может даже где-то симпатичный самодельный микроавтобус.

© Carakoom

О нём мало что известно, но мы точно знаем, что он был создан в Армянской ССР, в городе Ереван, в 1979 году.

Авторы — братья Альберт и Роберт Бабаяны, преподаватели из ереванского политехнического института.

Автобусик (на самом деле это дом на колёсах) участвовал в пробеге самодельных автомобилей Москва-Рига.

Обратите внимание на широкую заднюю дверь с панорамным изогнутым стеклом (скорее всего, лобовое стекло от ЗИЛ-130), заходящую на боковины. Крыша — веранда для чаепития.

В декоре можно увидеть элементы от ВАЗ-2103 (решётка радиатора, фары).

В 1979 г. самоделка получила вторую премию на XIII автопробеге любительских конструкций.