Эксперт объяснил, как увеличение ставки утильсбора скажется на цене авто

Правила расчета утилизационного сбора могут кардинально измениться с первого ноября. За некоторые модели автомобилей придется заплатить в тысячу раз больше. Минпромторг РФ предложил учитывать при расчете утильсбора не только объем двигателя, но и его мощность. При этом обещали сохранить льготные ставки, но только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Что ждет автомобильный рынок после введения новых правил «Звезде» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

«С первого ноября утилизационный сбор будет считаться одновременно по мощности и общему объему двигателя. Смысл в том, что чем больше объем двигателя и выше его мощность, тем больше будет утилизационный сбор», - объяснил Кадаков.

В качестве примера эксперт привел один из популярных кроссоверов, продающийся как через официальную дилерскую сеть, так и ввозимый россиянами самостоятельно.

«У него двигатель два литра и 238 лошадиных сил. Дилеры за него платят 667 тысяч ултильсбора. С 1 ноября будут платить уже 950 тысяч. Ставка будет действовать до января, потом изменяться коэффициенты и придется платить 1 100 000, а с января 2027 года 1 600 000 и так далее», - подсчитал эксперт.

Автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил изменения не коснутся, напомнил Кадаков. Как и прежде, подобные иномарки можно будет ввозить по льготной ставке.

Напомним с 1 января 2025 года вырос утилизационный сбор при ввозе машин из других стран. Для авто с двигателем меньше одного литра нужно будет заплатить 180 200 рублей, а для авто с двигателем больше 3,5 литров - 2 742 200 рублей.

Меры направлены на защиту интересов отечественного автопрома. Кроме того, повышение ставки должно подтолкнуть зарубежные компании к строительству заводов в России.