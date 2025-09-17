JAC JS3: какие плюсы есть у китайского кроссовера за 1,6 млн рублей

Младший кроссовер марки JAC является сегодня одним из самых доступных в своем сегменте. "РГ" испытала этот компактный "переднеприводник" на дорогах Москвы и Подмосковья, чтобы выяснить, подойдет ли он на роль семейного автомобиля.

© Пресс-служба JAC

JAC JS3 был представлен на Шанхайском автосалоне в 2013 году под названием Heyue S30, с тех пор модель несколько раз обновляли. Продажи его рестайлингового варианта образца 2019 года начались в России в 2023 году. В сравнении с предшественником кроссовер получил более современную основную галогенную оптику, стильные светодиодные ДХО и пересмотренную "корму" со спойлером на пятой двери и имитацией диффузора в заднем бампере. По внешним габаритам испытуемый "одноклассник" Hyundai Creta, Chery Tiggo 4 Pro и Belgee X50. Его длина составляет 4345 мм, ширина - 1765 мм, высота - 1640 мм при колесной базе 2560 мм и внушительном для таких размеров объеме багажника - 600 л (от фальшпола до крыши).

Итальянский след

По форм-фактору JS3 больше походит на однообъемник, нежели кроссовер. Невольно напрашиваются ассоциации c Nissan Note и Chevrolet Rezzo. Прежде всего, этим модель отличается от чуть более крупного SUV "Москвич 3", эволюционировавшего из китайского JAC JS4, который в Россию по официальным каналам не поставляется.

В актив "тройки" можно записать также удачный дизайн, к которому приложили руку итальянские стилисты из JAC Italy Design Center. Впрочем, внешность JS3 вышла, можно сказать, глобальной, сочетающей элементы европейского и азиатского стиля. В облике этой машины практически нет агрессии, а большая площадь остекления, крупные внешние зеркала на ножках, защитный пластиковый обвес, рейлинги на крыше и небольшие колеса (максимум - 16 дюймов) выдают семейную ориентированность модели.

В плане компоновки у JS3 есть как плюсы, так и минусы. Например, боковые двери здесь широкие, но угол открывания передних створок мог бы быть и шире. Зато в передние двери вписаны дополнительные секции "форточек" (перед передними стойками), улучшающие обзор вперед и по флангам. Двери при этом ощущаются очень легкими, что наводит на мысли о том, что на их шумоизоляцию поскупились. Последняя, впрочем, не так и плоха. На высокой скорости в салоне заметно тише, чем, к примеру, в хорошо известных в России "бюджетниках" Renault Logan и Sandero.

Багажное отделение - существенный козырь. Радует и солидный объем, и не самые большие выступы колесных арок, и светильник на левой стенке, и вместительное подполье с "докаткой" и инструментом. Огорчает, с другой стороны, достаточно большая ступенька, образующаяся при складывании разрезного дивана, отсутствие каких-либо боковых ниш, сеточек и прочих приспособлений для крепления поклажи. Ну зияющая пустота под крышкой на правой стенке отсека, где должна была бы быть розетка на 12В, выглядит странно.

Скромность и уют

Оформление водительской зоны можно было бы назвать музеем аналоговых решений, если бы не крупный, на 10,25 дюймов, тачскрин, возвышающийся над центральной консолью. Последний, к слову, отличается приятной графикой, приемлемым быстродействием и богатой начинкой. Можно, например, отслеживать уровень давления в шинах, просматривать видео и подключать электронные устройства, в том числе по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Нужно похвалить и информативную камеру заднего вида с динамическими траекторными подсказками. Физическими же кнопками управляется климат-контроль, включается зимний режим трансмиссии и отключается ESP. Спицы руля также испещрены кнопками. Тут и управление магнитолой, и включение пассивного круиза, и доступ к информации борткомпьютера, которую можно получить в полном объеме, правда, лишь если машина стоит на месте.

В то же время жаль, что через это аналоговое богатство, которое точно оценят любители классики, прорываются звучные нотки бюджетности. Больше всего не понравилась, что на первый взгляд вместительный карман под центральной консолью не приткнуть крупный смартфон. Даже если вынуть разделяющую эту нишу полочку, большой фаблет помещается туда с трудом, да и то - лишь по диагонали. Кроме того, на дне этой ниши как инородное тело смотрятся клавиши системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Еще больше сетуешь на отсутствие подогрева как задних, так и передних сидений - досадный маркетинговый промах.

Сиденья при этом в целом неплохи, снабжены исключительно механическими регулировками и имеют коротковатые подушки. Сидеть, тем не менее, удобно, в дороге не устаешь. Высокие водители могут посетовать на то, что руль настраивается только по наклону, а также, что верхний сектор обода частично перекрывает в целом хорошо читающуюся аналоговую "приборку".

Картину решений старой школы довершает "кочерга" ручного тормоза и двигатель, запускающийся не кнопкой, а старым-добрым ключом с откидным жалом. В плюсы же запишем достаточно добротную отделку с вставками из экокожи, много вещевых ниш, подстаканников и очечник на месте водительского поручня над крышей. Отлично и то, что на втором ряду на удивление просторно, есть вместительные карманы в спинках передних сидений, откидной подлокотник и, так же, как и на переднем ряду - "одинокий" слот USB. А вот регулируемых дефлекторов вентиляции "галерке", увы, не выделили.

Как он едет

JS3 можно взять в самой доступной комплектации с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Но у нас на тесте была более дорогая версия с бесступенчатым вариатором Punch. Двигатель же безальтернативен - 1,6-литровый бензиновый "атмосферник", выдающий скромные по сегодняшним меркам 109 л.с. и 150 Нм. Привод, повторимся, только передний, задняя подвеска - полузависимая, а паспортный дорожный просвет - всего 155 мм, еще одно указание на то, что перед нами не SUV, а компаквэн.

Уже с первыми метрами за рулем становится понятно, что этот автомобиль ориентирован на спокойное перемещение из пункта А в пункт Б. Реакции на открытие газа в базовом режиме Drive настолько задемпфированные, что активный водитель почти наверняка загрустит. Однако эту флегматичность, к счастью, можно излечить, качнув селектор трансмиссии вправо - так активируется одновременно ручной и спортивный режимы. Вариатор после такой манипуляции начинает гораздо охотнее имитировать пониженные передачи, а отклик на "газ" существенно обостряется. Не удивлюсь, если многие ездят в городской черте в "Спорте", благо расход бензина (допустим в том числе и АИ-92) даже при таком раскладе не превышает 10 литров на 100 км в смешанном цикле. Однако мне показалось удобнее переключаться в спортивный режим перед каждым значимым ускорением, а совершив маневр - возвращать селектор в Drive. Расход при такой схеме не превышает 7-8 л на "сотню", что также записываем JS3 в достоинства.

Удивительно, но маломощный кроссовер вполне достойно ускоряется на трассе. Выдать достаточно мощное ускорение со 100 до 130 км/ч для агрегатной связки - не проблема! И тут проявляется еще одно ключевое преимущество этой машины - она отлично подходит для поездок на дачу и в дальние путешествия. Руль здесь выдает достаточно информации, усилие не кажется искусственным, несмотря на использующийся в приводе электроусилитель. Подвеска же проявляет себя как достаточно комфортная и одновременно собранная. Машина не рыскает, четко следует курсу как на прямиках, так и в ходовых поворотах, а боковые крены и вертикальная раскачка более умеренны. Платой за плотные настройки ходовой является излишне подробное считывание подвеской мелкого дорожного брака. И, наконец, у этой машины хорошо настроены тормоза - еще один важный вклад в копилку ездового комфорта и безопасности.

Сколько стоит

Что же в сухом остатке? JS3 вряд ли можно назвать автомобилем мечты. Однако у этой модели есть много сильных козырей, за которые ее точно полюбят практичные водители и представители больших семей с не самым большим достатком.

Ведь на поверку получается, что "тройка" на сегодня - один из самых доступных SUV на нашем рынке. Судите сами, автомобиль с "механикой" можно приобрести сегодня за 1 889 000 рублей без учета щедрых специальных предложений. Если же стоит задача максимально сэкономить, имеет смысл взять машину прошлого года выпуска и одновременно воспользоваться максимальными выгодами по схеме трейд-ин+кредит+специальное предложение. В этом случае стоимость может опуститься до более чем заманчивых 1 589 000 рублей. И уж совсем как праздник скидок выглядит цена с учетом всех выгод на машину 2023 года выпуска. Ее (по крайней мере на бумаге) дилеры готовы отдать за 1 449 000 рублей.

Машина с вариатором обойдется всего на 100 тысяч рублей дороже. А это уже уровень даже не Lada Vesta, а Lada Iskra в максимальной комплектации с вариатором. Есть о чем задуматься.