Эксперт назвал топ-6 поломок авто, которые случаются внезапно

Даже самая надежная машина иногда преподносит сюрпризы. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете" о шести самых распространенных внезапных поломках автомобилей.

1. Разрядившийся аккумулятор

Список самых неприятных, но неизлечимых ситуаций, которые случаются с водителями, стоит начинать с классической проблемы: вчера вечером автомобиль завелся без проблем, а утром после поворота ключа зажигания - тишина. Аккумулятор может сесть по самым разным причинам: забыли выключить свет, холодная погода или просто ресурс батареи на нуле. Итог, как правило, один: двигатель не заводится, а планы рушатся. Если в багажнике не оказалось проводов для "прикуривания" или нет отзывчивого соседа на парковке, то десятью минутами потерянного времени для решения проблемы уже не отделаться.

2. Пробитое колесо

К сожалению, застраховаться от гвоздя или опасной выбоины на дороге нельзя, поэтому часто водители сталкиваются с тем, что колесо спустилось из-за проколов или порезов. Возможны разные сценарии развития событий. Если с собой есть компрессор, ремкомплект или домкрат с запаской, то проблему можно решить довольно быстро. Если ничего из перечисленного не оказалось или повреждение шины оказалось существенным, то паркуйтесь и вызывайте мобильный шиномонтаж или друга с инструментами.

3. Сломанный генератор

Генератор - это важная деталь, от которой в автомобиле зависит очень многое. Но не всегда водители вовремя отлавливают начало проблем с ним. Например, такую проблему, как тусклый свет фар, далеко не всегда замечают, а ведь это первый признак проблем с генератором. Загоревшийся значок аккумулятора на панели приборов тоже далеко не всегда приводит к быстрым и правильным действиям. Из-за неисправного генератора постепенно перестают работать все системы, требующие электрической энергии: свет, музыка, кондиционер. В итоге машина просто встает. Самое плохое, что чаще всего это происходит на трассе - в самое неподходящее время и место.

4. Неисправность топливного насоса

Иногда бывает, что авто просто перестает ехать, двигатель может сначала троить, а потом заглохнет. Ни рывков, ни звуков, ничего может не предвещать этой беды. Довольно часто оказывается, что причина внезапной поломки кроется в топливном насосе. Он может быть забит накопившейся в топливном баке грязью, может долгое время находиться в полупустом баке и перегреваться - причин неисправности много. Это одна из самых неприятных поломок, когда бензин есть, стартер крутит, а вот мотор молчит. Разобраться и решить эту проблему можно только в профессиональном автосервисе.

5. Перегрев двигателя

Одна из самых распространенных внезапных проблем, с которой могут столкнуться автовладельцы, - это перегрев двигателя. Особенно часто это случается летом и во время пробок. Водитель может не заметить, как стрелка температуры ползет вверх, а потом - пар из-под капота, остановка и вызов эвакуатора. Чаще всего причиной перегрева становится утечка антифриза или поломка вентилятора, что в моменте превращает ситуацию в серьезную проблему.

6. Поломка ремня ГРМ или цепи

Еще одна коварная поломка связана с ремнями или цепью ГРМ. Пока автомобиль работает, водитель не получает никаких намеков о проблеме. Но как только ремень или цепь оборвутся - это внезапная остановка. При самом плохом сценарии могут погнуться клапаны, тогда предстоит дорогой и долгий ремонт. А происходит эта ситуация, когда регламенты замены важной детали были просто проигнорированы или установлена запчасть плохого качества.

Как избежать внезапных проблем

Эти шесть поломок объединяет одно - они случаются непредсказуемо и полностью меняют планы автовладельца. Избежать их со стопроцентной гарантией невозможно, но можно значительно снизить риски. Регулярные диагностики, плановые технические обслуживания, внимание к уровню и состоянию техжидкостей, аккуратная езда и внимание к сигналам на панели приборов - все это может снизить вероятность внезапной остановки посреди дороги. Профилактический визит на автосервис всегда лучше внезапного ремонта, - отмечает специалист.