Могут ли выписать штраф за моргание фарами

Российское законодательство не запрещает использование фар автомобиля как средства для обмена сигналами с другими участниками движения.

© Deita.ru

Об этом рассказали представители ГАИ порталу Autonews, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, для повышения взаимопомощи на дорогах, особенно среди дальнобойщиков, была разработана своеобразная система световых сигналов — неофициальный «язык» фар, с помощью которого водители могут передавать друг другу важную информацию.

Распространено ошибочное мнение, что мигание фарами на дороге является нарушением правил и может повлечь штрафы. Как объяснили в ГАИ, мигание дальним светом фар не подпадает под статью 12.20 КоАП, которая регулирует порядок использования внешних световых приборов и ответственность за их неправильное применение.

По правилам ПДД, нарушение возникает только тогда, когда световые приборы используются некорректно — к примеру, если водитель не переключил дальний свет на ближний при встречном разъезде или не включил габаритные огни в условиях ограниченной видимости, что действительно создаёт опасность для других участников движения.

Однако знаки, которые отправляют друг другу водители с помощью мигания фар, выступают скорее как средство безопасного общения и предупреждения. Например, дальнобойщики и другие опытные водители с помощью мигания дальним светом могут сигнализировать о грядущей опасности на дороге — будь то авария, препятствие или дорожные работы.