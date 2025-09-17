BAW-212 прошел испытания "ЗР": как показал себя автомобиль

Китайский BAW 212 T01, представленный публике всего год назад, имеет в своем облике черты, характерные для таких известных рамных внедорожников, как Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-класса, Jeep Wrangler и УАЗ "Хантер". Эта модель продолжает традиции своего предшественника, который начал выпускаться еще в 1965 году.

Хотя BAW 212 T01 заимствует некоторые элементы у других автомобилей, основной акцент был сделан на классический Beijing BJ212. Его узнаваемые особенности, такие как решетка радиатора, продольные выштамповки на капоте, форма и расположение фар, были сохранены. По желанию можно установить фару-искатель на привычном месте - в передней части левого крыла, как это было сделано 60 лет назад на манер УАЗ-469. Цветовая гамма автомобиля включает в себя оттенок хаки, характерный для военных автомобилей.

Под капотом машины расположен бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра и мощностью 238 л.с. Его индекс и объем (N20TG, 1998 куб. см) аналогичны двигателю, используемому в пикапах JAC.

По словам эксперта "За рулем" Кирилла Милешкина, данный силовой агрегат обеспечивает хорошую тягу, позволяя квадратному автомобилю массой 2150 кг уверенно совершать обгоны. Однако автоматическая коробка передач вызывает нарекания: она задумчива при старте и переключениях, а паузы между режимами P, R, N и D кажутся слишком длинными.

В спортивном режиме ситуация улучшается, но трансмиссия начинает чрезмерно повышать обороты при переключении скоростей, что ведет к увеличению расхода топлива.

Милешкин обратил внимание на акустический комфорт автомобиля. Аэродинамические шумы, характерные для такой формы кузова, становятся заметными только после 110 км/ч. Дорожные шины работают тихо. Обзорность имеет свои нюансы. Квадратный кузов позволяет хорошо оценивать габариты, а высокая посадка обеспечивает отличный обзор.

Однако качество изображения с камер кругового обзора оставляет желать лучшего. Боковые зеркала имеют недостаточную ширину, что без системы контроля слепых зон может вызывать дискомфорт. Их высота позволяет видеть одновременно и небо, и часть заднего колеса.

Кроме того, эксперт отметил удобный щиток приборов, хорошо скомпонованную переднюю панель. А вот русификация медиасистемы проведена неидеально, передним креслам не хватает длинны подушки и боковой поддержки.

Техническое обслуживание рекомендуется проводить каждые полгода или каждые 5000 км. Замена масла в мостах требуется каждые 10 тысяч км.

Стоимость BAW 212 в базовой версии Machinist стартует с отметки в 2 945 000 рублей.