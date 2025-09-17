Владельцы «Москвич 3» жалуются на поломки и проблемы с качеством

Автомобили марки «Москвич 3», выпускаемые с 2022 года, привлекли внимание автолюбителей благодаря доступной цене и современному оснащению. Однако, несмотря на положительные отзывы, владельцы отмечают ряд проблем, влияющих на эксплуатацию этих автомобилей. Редакция “Южного автомобиля” выяснила у владельцев, с какими проблемами они столкнулись при эксплуатации машины.

© Москвич

Частые поломки и неисправности

Электроника: Одной из наиболее часто упоминаемых проблем является нестабильная работа мультимедийной системы. Владельцы сообщают о мерцании экрана и сбоях в работе системы, которые иногда решаются перепрокладкой проводки.

Подвеска и тормоза: Некоторые автомобилисты сталкиваются с стуками в передней подвеске и повышенным износом тормозных колодок, особенно при агрессивной манере вождения.

Механические неисправности: Отмечены случаи быстрого выхода из строя ремня генератора, сальника привода и шаровой опоры. Также сообщается о прогаре клапанов у владельцев, использующих автомобиль на газу.

Качество сборки и отделки

Владельцы критикуют качество сборки и отделки салона. Скрипы пластика, неравномерные зазоры между панелями и использование дешевых материалов отделки снижают общий комфорт от эксплуатации автомобиля.

Проблемы с расходом топлива

Несоответствие заявленных и реальных показателей расхода топлива также вызывает недовольство. Вместо заявленных 6,5–7 литров на 100 км, владельцы отмечают расход в городе на уровне 11–13 литров.

Заключение

Хотя «Москвич 3» предлагает привлекательную цену и современное оснащение, владельцы сталкиваются с рядом проблем, включая неисправности электроники, подвески, механических узлов и качества сборки. Потенциальным покупателям рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против» перед принятием решения о приобретении данного автомобиля.