Могут ли владельцы пикапов нарваться на штраф за пассажира в кузове

Владельцы пикапов могут нарваться на штраф за пассажира в кузове. Кто в детстве не мечтал покататься в открытом кузове пикапа, насмотревшись фильмов про жизнь на ферме или в американской глубинке. Однако за этой романтичной картинкой скрываются строгие юридические нормы, в том числе и в США. В России подобное будет караться штрафом, но обо всём по порядку.

В каждом штате, регионе или стране действуют свои собственные правила. Где-то это разрешённая практика, но с целым списком условий. К примеру, часто закон требует, чтобы все пассажиры были не младше 18 лет. Другим ограничивающим условием является наличие в кузове специально оборудованных сидений и ремней безопасности.

Яркий пример — сами США, где пикапы являются по-настоящему культовыми машинами. В некоторых штатах перевозка людей в кузове грузовика официально разрешена, но только при движении по сельским дорогам или за пределами городов. В других это действие категорически запрещено, а за его нарушение водителю грозит существенный денежный штраф. Иногда правила допускают перевозку детей, но только в присутствии совершеннолетних, а в отдельных случаях — исключительно при полной остановке транспорта.

В России законодательство в этом вопросе также отличается строгостью. Действующие Правила дорожного движения чётко оговаривают: перевозка людей в кузове грузового автомобиля возможна лишь при условии, что для них оборудованы стационарные сиденья, а также предусмотрены ремни безопасности. Пренебрежение этими требованиями ведет к административной ответственности для водителя.

Согласно части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, перевозка людей вне кабины автомобиля, в том числе в кузове грузовика, влечёт наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. За перевозку детей в кузове, даже если есть кресла, взыскание больше — 3 тысячи, а за отсутствие категории «D» при перевозке 9 и более человек — 5 тысяч рублей.

Исключения из этого правила делаются в редких случаях — например, для организованных групп во время сельхозработ и только при полном соблюдении мер безопасности.

Но даже если поездка формально разрешена, не стоит забывать о высокой степени риска. Открытый кузов не обеспечивает никакой защиты при резком маневре, торможении или ДТП.