Названы самые ненадежные детали в китайских автомобилях

На российских дорогах становится все больше новых автомобилей из Китая, причем это касается как известных брендов, так и менее раскрученных марок. Эти машины привлекают внимание своим современным дизайном, однако нередко владельцы сталкиваются с проблемами надежности. Директор департамента маркетинга компании Febest Павел Пикин в интервью порталу "Автовзгляд" рассказал о наиболее частых проблемах, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей, и дал советы по их устранению.

По словам эксперта, китайские автомобили уже заняли более половины российского рынка новых машин. В первые три-пять лет после покупки владельцы чаще всего обращаются в официальные дилерские центры для обслуживания. Однако позже многие предпочитают ремонтировать свои иномарки в частных мастерских, где из-за отсутствия специализированного оборудования и знаний у персонала, а также проблем с поставками запчастей возникают сложности.

Запчасти для китайских автомобилей, в отличие от японских, корейских и европейских марок, в основном приходится заказывать напрямую из КНР. Сроки доставки оригинальных компонентов могут достигать нескольких месяцев, а выбор неоригинальных аналогов ограничен, и они часто уступают по качеству.

Пикин отметил, что наиболее уязвимыми являются компоненты подвески из-за низкого качества материалов и настроек, рассчитанных на хорошее дорожное покрытие. В первую очередь страдают рычаги, сайлентблоки и ступичные подшипники. Также часто встречаются жалобы на быстрый износ колодок и биение тормозных дисков, особенно при активном стиле вождения, что вынуждает владельцев чаще менять элементы этой системы.

Стартеры и генераторы часто выходят из строя из-за износа щеток и диодов. Рулевые наконечники и тяги подвержены стуку и люфту уже к 40 000 километрам пробега. Механические коробки передач также не отличаются долговечностью: они изнашиваются к 60 000-70 000 километров.

Турбокомпрессоры склонны к закоксовыванию и износу крыльчаток, что делает их чувствительными к качеству масла и может привести к необходимости замены значительно раньше заявленного срока. Система охлаждения также вызывает нарекания: течи и заедания термостатов приводят к перегревам, из-за чего ресурс помпы может быть выработан раньше, чем обещают производители.

Даже такие простые системы комфорта, как электроприводы стеклоподъемников и климат-контроля, могут подвести: их моторчики часто выходят из строя, что создает очевидные неудобства, предупредил специалист.

Но и это еще не все. Роботизированные коробки передач с двойным сцеплением хотя и обеспечивают быстрое переключение скоростей, страдают от перегрева в пробках. Владельцы некоторых автомобилей сообщают о рывках и сложных ремонтах уже после 40 000 километров пробега.

Для минимизации рисков при эксплуатации иномарок из КНР эксперт настоятельно рекомендует перед покупкой обратить внимание на наличие сервисных центров и доступность запчастей в своем регионе. Регулярное техническое обслуживание необходимо проводить не позднее установленного заводом-изготовителем срока, а лучше - заранее, внимательно отслеживая фактический износ компонентов, так как это поможет продлить срок службы агрегатов. Важно использовать только качественные оригинальные или хорошие аналоговые расходные материалы.

