Как при покупке б/у авто за блеском лака разглядеть скрытые дефекты

Главным союзником в поиске следов на авто после аварии становится толщиномер

Рынок подержанных автомобилей в России бьет рекорды, но за привлекательным фасадом часто скрываются серьезные проблемы, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Современные технологии покраски и полировки творят чудеса, маскируя последствия серьезных аварий. Восстановленные панели, нарушенная геометрия и слои шпаклевки не видны невооруженным глазом, но их последствия ощутимы: автомобиль теряет жесткость, хуже управляется и может не защитить пассажиров при ДТП.

Главным союзником в поиске правды становится толщиномер. Он измеряет слой лака и краски, моментально вычисляя перекрашенные детали. Заводское покрытие редко превышает 150 микрон, а вот показатели свыше 200-300 микрон четко указывают на шпаклевку. Прибор доступен по цене и прост в использовании, что делает его незаменимым инструментом.

Однако полагаться только на технику не стоит. Важно внимательно осмотреть автомобиль при дневном свете, обращая внимание на равномерность зазоров между дверями, капотом и багажником. Неровные щели – верный признак перекоса кузова. Также стоит проверить состояние винтов и креплений: царапины на них говорят о том, что деталь снимали и, скорее всего, меняли.

Особую опасность представляют повреждения крыши и стоек – их ремонт никогда не восстанавливает исходную прочность конструкции. Локальная перекраска этих элементов часто является следствием переворота автомобиля. Не менее важна и проверка истории через различные сервисы или базу ГИБДД, которые могут раскрыть факты аварий и реальный пробег.

Помните: полировка скрывает дефекты, но не устраняет их.