Импорт авто с пробегом из Японии прошел пик и продолжает падать

За восемь месяцев 2025 года в Россию ввезли 131,5 тысячи подержанных автомобилей из Японии. Показатель снизился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава «Автостата» Сергей Целиков.

© Российская Газета

Он обратил внимание, что в отличие от импорта машин из Китая и Южной Кореи, из Японии поступают в основном более возрастные автомобили. Почти 30% ввезенных машин старше 10 лет, еще треть (33%) находятся в возрасте от 6 до 10 лет.

Лидерами по популярности остаются Toyota (33,7%) и Honda (30,5%). Также востребованы Suzuki, Subaru, Nissan и Mazda.

Среди европейских брендов, поставляемых с японского рынка, наибольший спрос имеют Volkswagen (3,3%) и Mercedes-Benz (2,8%).

Подавляющее большинство автомобилей – 99,5% – имеют правое расположение руля. При этом доля машин мощностью свыше 160 л.с. составляет чуть более 10%.

Таким образом, возможное ужесточение правил по уплате утилизационного сбора затронет японский импорт незначительно.

Основное влияние новые требования окажут на поставки из Китая и Южной Кореи, где доля автомобилей мощностью выше 160 л.с. значительно выше – 59,6% и 83,7% соответственно.