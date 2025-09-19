Как законно получить красивый номер

Автомобилисты могут законно получить красивый номер на машину при продаже или покупке авто. Такой способ назвала в разговоре с Екатерина Соловьева.

Есть и другие легальные способы, продолжила специалист.

«Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока — как правило, до одного года», — напомнила она.

По словам Соловьевой, нелегальной является только покупка номерного знака без автомобиля. Все сделки, связанные с номерами, по закону проводят вместе с куплей-продажей или перерегистрацией транспортного средства.

Во-вторых, можно рассмотреть покупку неходового старого авто с красивыми номерами.

«Человек приобретает его исключительно из-за красивых регистрационных знаков, далее он пишет заявление о замене номеров, после чего старый автомобиль, например, утилизируется, а номерные знаки переоформляются на новую машину», — рассказала автоюрист.

