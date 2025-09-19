Тест Solaris HC: чем российский кроссовер лучше "китайцев"

В 2022 году отечественный авторынок полностью изменился - привычные бренды покинули его, а на их место пришли китайские марки. Сейчас производители из Поднебесной занимают более 50% в сегменте новых машин. Многим кажется, что кроме компаний из КНР, если речь заходит о кроссовере без пробега и с гарантией, и выбрать нечего. Но не стоит забывать о продукции компании "АГР" - в Санкт-Петербурге 22 февраля 2024 года началось производство машин под брендом Solaris. И привычная всем Hyundai Creta теперь называется Solaris HC. Корреспондент "Российской газеты" попытался понять, какие козыри есть у кроссовера отечественной сборки в борьбе с "китайцами".

Наше путешествие, которое организаторы назвали Solaris Трофи-тур, началось в Санкт-Петербурге, откуда мы отправились в Карелию - край бескрайних лесов, кристально чистых озер и бурных рек.

Но прежде чем выехать на трассу А-121 "Сортавала", приходится потолкаться в питерских пробках. Почему-то считается, что самые суровые заторы в Москве, но и город на Неве вполне даст фору столице. И тут как нельзя кстати приходит на помощь система Auto Hold, которая позволяет автоматически удерживать автомобиль на месте после полной остановки без нажатия на педаль тормоза. Очень удобная опция.

Понравилось, что в Solaris важные и нужные опции не нужно искать в дебрях мультимедиа (привет, китайские кроссоверы) - все быстро находишь, все под рукой. И много физических кнопок. Хочешь отрегулировать температуру в салоне или запустить рециркуляцию - пожалуйста. Подогревы сидений, руля и ветрового стекла не надо искать годами. Подстаканники и ниша для ключей, два порта USB-A, прикуриватель - организация пространства внутри не вызывает нареканий.

Да, мультимедиа здесь не чета тому, что предлагают китайские бренды - 10,25-дюймовый дисплей совсем не поражает воображение. Но есть Apple CarPlay и Android Auto. Жаль только, что камера заднего вида уже не соответствует реалиям 2025 года - изображение не очень четкое.

А вот комбинированная приборная панель вызывает только положительные эмоции. В середине - цифровой дисплей, а по бокам физические стрелки температуры, топлива и тахометра.

Водительское сиденье удобное, есть электрорегулировки и поясничная поддержка. При этом передний пассажир вынужден выбирать нужное для себя положение вручную. На заднем диване никаких излишеств - есть подогрев, ниша под смартфон, подлокотник, кармашки в спинках передних кресел, но отсутствуют дефлекторы системы вентиляции.

В багажнике есть полноценная запаска и набор инструментов. Объем грузового отсека составляет 433 литра - очень неплохо для этого класса.

Но перейдем непосредственно к езде. У нас на тесте был автомобиль с двигателем 1,6 литра, который выдает 123 л.с. Коробка - автомат. Привод - передний. Ну и понятно, что ждать от такого дуэта чудес не приходится. Для города такой машины будет вполне достаточно.

А вот на трассе уже ощущается дефицит тяги на "низах". Однако сделать ускорение более живым помогает спортрежим, который можно активировать селектором (в этом случае коробка начинает смещать точки переключений вниз), либо выбрав соответствующую предустановку шайбой на центральном тоннеле. В последнем случае руль нальется тяжестью, а реакция на "газ" обострится.

Что касается шумоизоляции, то на большой скорости двигатель не слышно, а вот звуки из колесных арок проникают в салон.

Рулевое управление Solaris довольно острое. Баранка проделывает менее 2,5 оборотов от упора до упора и при этом ощущается очень легкой даже при выборе спортивных настроек шайбой на центральном тоннеле. Если проходить крутые повороты на высокой скорости, автомобиль демонстрирует весьма умеренные крены и точно прописывает траекторию. Посетовать можно разве что на вертикальную раскачку на волнах асфальта, да и та, строго говоря, не раздражает.

Главный плюс по сравнению с китайскими конкурентами - это подвеска. Она просто прекрасно отрабатывает на наших дорогах. Даже крупные ямы с острыми краями отфильтровываются, а на суровой пересеченке, как мы ни старались, "пробить" ее не получилось - энергоемкость на высоте.

Сейчас Solaris HC с таким двигателем предлагают по цене от 1 850 000 рублей. Есть двухлитровый мотор (149,6 л.с.), но он обойдется куда дороже - от 2 585 000 рублей. Полноприводные версии доступны как с младшим силовым агрегатом, так и со старшим.

Последние результаты продаж показывают, что россияне распробовали продукцию компании "АГР". Так, за восемь месяцев 2025 года на российском рынке было реализовано 17 474 автомобиля под брендом Solaris, что на 123% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7840 единиц). Марка уже обогнала по продажам Omoda, GAC, Exeed и Jaecoo. При этом Solaris HC второй по популярности после Solaris HS (бывший Hyundai Solaris).

И такой взлет вполне объясним - не всем нравятся огромные экраны в салоне, отсутствие физических клавиш в интерьере и иногда странные решение китайцев в эргономике. Модель же от российской компании больше подойдет консерваторам (коих у нас очень много). Среди преимуществ Solaris - проверенные временем технические решения и высокая остаточная стоимость. Да и стоимость машины не так падает, как у многих моделей из КНР. А для большой части автовладельцев эти параметры до сих пор являются ключевыми.